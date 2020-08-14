Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ

Канал ТНТ запускает новое интеллектуально-развлекательное шоу «Двое на миллион», ведущим которого стал Павел Воля. В игре примут участие Полина Гагарина, Елена Темникова, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Варнава, Тимати, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Юлия Ахмедова и другие звезды.
По правилам игры, двое участников на старте получают миллион рублей, который важно не потерять к концу шоу. За каждый неправильный ответ в викторине с гостей списывается 100 тыс. рублей. В финале звезд ждет дуэль, по итогам которой деньги получает только один участник.
Звездные гости отвечают на непростые интеллектуальные вопросы, при этом у нас всегда есть время пошутить. <...> Суть проекта — не только показать свои индивидуальные интеллектуальные знания, но и помочь другу.
Дата премьеры шоу пока неизвестна.