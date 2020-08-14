Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ

По правилам игры, двое участников на старте получают миллион рублей, который важно не потерять к концу шоу. За каждый неправильный ответ в викторине с гостей списывается 100 тыс. рублей. В финале звезд ждет дуэль, по итогам которой деньги получает только один участник.