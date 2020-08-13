Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу

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Гостями шоу также станут исполнители Глюк'Ozа, Любовь Успенская, Niletto, Юлия Зиверт, резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили, комик Азамат Мусагалиев. Звезды посоревнуются друг с другом, пытаясь определить лучшего знатока российской эстрады. Юлия Зиверт так прокомментировала участие в шоу:

Мы пели так, как никогда не пели! Юлия Зиверт

Джиган добавил, что на съемках передачи было очень весело. Только положительные эмоции испытала во время работы над шоу и Любовь Успенская.

«Студия Союз» — комедийно-музыкальное шоу, в котором звезды соревнуются между собой, проверяя знания русской эстрады. Передача выходит на ТНТ с 2017 года. Шоу объединяет в себе несколько жанров: юмористический, музыкальный и импровизационный.