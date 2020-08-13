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Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу

Звезды снялись в новых выпусках «Студии Союз»
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Канал ТНТ готовит к показу новый сезон шоу «Студия Союз». В записи свежих эпизодов приняли участие певица Полина Гагарина, актриса Анна Хилькевич, хореограф Мигель, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, рэперы Тимати, Джиган.

Гостями шоу также станут исполнители Глюк'Ozа, Любовь Успенская, Niletto, Юлия Зиверт, резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили, комик Азамат Мусагалиев. Звезды посоревнуются друг с другом, пытаясь определить лучшего знатока российской эстрады. Юлия Зиверт так прокомментировала участие в шоу:

Мы пели так, как никогда не пели!
Юлия Зиверт

Джиган добавил, что на съемках передачи было очень весело. Только положительные эмоции испытала во время работы над шоу и Любовь Успенская.

«Студия Союз» — комедийно-музыкальное шоу, в котором звезды соревнуются между собой, проверяя знания русской эстрады. Передача выходит на ТНТ с 2017 года. Шоу объединяет в себе несколько жанров: юмористический, музыкальный и импровизационный.

7.2
Студия Союз
2017/Россия12+игровоеразвлекательное
Моя оценка

Новый сезон стартует 3 сентября в 21.00 на ТНТ.

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