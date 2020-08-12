Бледанс, Безрукова, дочери Меладзе на премьере в Москве

В кинотеатре « Времена года » состоялась премьера триллера « Агент Ева » о девушке, которая выполняет сложные задания секретной службы.

Лента «Агент Ева» рассказывает о девушке-спецагенте. Когда очередная спецоперация идет не по плану, героиня решает выйти из игры, но один из влиятельных боссов секретной службы открывает на нее охоту. Режиссером картины стал Тейт Тейлор («Прислуга»). Главные роли исполнили Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джина Дэвис, Джон Малкович.