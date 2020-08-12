Бледанс, Безрукова, дочери Меладзе на премьере в Москве

В кинотеатре «Времена года» состоялась премьера триллера «Агент Ева» о девушке, которая выполняет сложные задания секретной службы.
Гостями показа стали Эвелина Бледанс, Ирина Безрукова, Мария Миногарова, Дмитрий Хрусталев с женой Марией Гончарук, Мария Голубкина, Наталья Бочкарева, Дарья Повереннова, бывшая жена Валерия Меладзе Ирина с дочками, Екатерина Волкова, Даниил Белых и другие российские звезды.
Лента «Агент Ева» рассказывает о девушке-спецагенте. Когда очередная спецоперация идет не по плану, героиня решает выйти из игры, но один из влиятельных боссов секретной службы открывает на нее охоту. Режиссером картины стал Тейт Тейлор («Прислуга»). Главные роли исполнили Джессика Честейн, Колин Фаррелл, Джина Дэвис, Джон Малкович.
Фильма «Агент Ева» выйдет в широкий прокат 20 августа.