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12 августа 2020, РИА Новостиновость

Режиссер «Текста» хочет снять Харламова в новой комедии

Клим Шипенко попросил 70 млн рублей на реализацию проекта
Гарик Харламов | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 авг — РИА «Новости». Представители компании «ВБД Груп» на питчинге в МИА «Россия сегодня» сообщили, что режиссер Клим Шипенко, создавший «Холопа» и «Текст», планирует снять комедию «ОКнутый» с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым в главных ролях. В описании фильма, представленном режиссером на питчинге, говорится:

Обычный чиновник Лопатин (Бурунов) все готов отдать, чтобы пойти на повышение. И вот до заветного места остается один шаг: ему всего лишь нужно сыграть в хоккей с президентом. Но чиновник никогда не играл в хоккей, и он экстренно нанимает тренера (Харламова). На тренировке Лопатин сильно ударяется головой о лед, и все люди для него становятся на одно лицо - лицо тренера.
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К производству ленты планируют приступить в марте — апреле 2021 года. Создатели проекта запросили для его реализации 70 млн рублей.

На поддержку претендует еще один фильм Шипенко — лента «Декабрь» о последних пяти днях жизни Сергея Есенина. Как отметил режиссер, это будет драматический триллер. Главные роли в нем могут исполнить Сергей Гармаш, Александр Самойленко, Владимир Вдовиченков, Анна Чиповская. «Есенина еще нет. Я бы очень хотел, чтобы участвовала зарубежная актриса в роли Айседоры Дункан. Лив Тайлер или кто-то еще», — добавил Шипенко. Бюджет проекта — 250 млн рублей, запрашиваемая сумма — 100 млн рублей.

Отметим, что в нашумевшем фильме Шипенко «Текст», снятом по бестселлеру Дмитрия Глуховского, играла актриса Кристина Асмус — бывшая возлюбленная Гарика Харламова, с которым теперь планирует поработать режиссер. О разводе Асмус и Харламова стало известно в июне.

6.6
Текст
2019/Россия16+драматриллер
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