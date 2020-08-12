Режиссер «Текста» хочет снять Харламова в новой комедии

Обычный чиновник Лопатин (Бурунов) все готов отдать, чтобы пойти на повышение. И вот до заветного места остается один шаг: ему всего лишь нужно сыграть в хоккей с президентом. Но чиновник никогда не играл в хоккей, и он экстренно нанимает тренера (Харламова). На тренировке Лопатин сильно ударяется головой о лед, и все люди для него становятся на одно лицо - лицо тренера.