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11 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Бурковский и Гладких представили «Красотку в ударе»

Премьеру комедии с Юлией Александровой в главной роли посетили звезды кино и телевидения
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялся специальный показ комедии «Красотка в ударе» Яны Гладких.

Фильм представила сама режиссер, сценарист Евгения Хрипкова, продюсеры Рубен Дишдишян и Лариса Блажко, а также исполнители главных ролей — Андрей Бурковский, Григорий Калинин, Павел Ворожцов, Ольга Рыжкова. Первыми зрителями картины стали Юрий Мороз, звезда «Дома 2» Нелли Ермолаева и другие.

1.7
Красотка в ударе
2020/Россия12+комедия
Моя оценка

Главная героиня фильма «Красотка в ударе» — девушка Полина, чья жизнь резко меняется, когда она понимает, что проснулась настоящей красоткой. Теперь перед героиней открыты все двери — или, может, ей все это только кажется? Главную роль исполнила Юлия Александрова, также в фильме снялись Таисия Вилкова, Янина Студилина, Яна Кошкина, Елена Шевченко.

В широкий прокат комедия «Красотка в ударе» выйдет 13 августа.

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