Бурковский и Гладких представили «Красотку в ударе»

Фильм представила сама режиссер, сценарист Евгения Хрипкова, продюсеры Рубен Дишдишян и Лариса Блажко, а также исполнители главных ролей — Андрей Бурковский , Григорий Калинин , Павел Ворожцов, Ольга Рыжкова. Первыми зрителями картины стали Юрий Мороз , звезда « Дома 2 » Нелли Ермолаева и другие.

Главная героиня фильма «Красотка в ударе» — девушка Полина, чья жизнь резко меняется, когда она понимает, что проснулась настоящей красоткой. Теперь перед героиней открыты все двери — или, может, ей все это только кажется? Главную роль исполнила Юлия Александрова, также в фильме снялись Таисия Вилкова, Янина Студилина, Яна Кошкина, Елена Шевченко.