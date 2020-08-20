Асмус снимается в дебютном фильме Чадова: репортаж с площадки

В Москве стартовали съемки дебютного режиссерского проекта Алексея Чадова — военной драмы «Джон». Актер не только встал за камеру, но и исполнил главную роль — прошедшего через войну Ивана Ермакова. Иван уже давно не участвует в боевых действиях, но никак не может перестать «играть в войну». Жить спокойной гражданской жизнью у него не выходит, поэтому он под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон отправляется в Сирию…

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Талисман от Балабанова

Иван Ермаков — именно так звали героя фильма Алексея Балабанова «Война», почти двадцать лет назад давшего мощный старт карьере самого Чадова.

Честно признаюсь, для меня это имя как талисман, это моя первая роль, это мой первый фильм, и я позаимствовал имя героя у своего учителя, великого режиссера Алексея Октябриновича Балабанова. Алексей Чадов

Идея создания картины возникла у Чадова в 2019 году, когда он представлял «Войну» в Екатеринбурге, на ретроспективе, посвященной творчеству Балабанова: «Я два часа рассказывал молодежи о фильме и понял, что его герой живет до сих пор, уже двадцать лет. Его имя знают, его фразы помнят. А я давно искал материал для своего режиссерского дебюта, и, конечно, поездка стала отправной точкой для написания сценария. Мне захотелось рассказать историю человека, который вернулся с войны, но она для него не закончилась. Мир, к сожалению, по-прежнему хищный».

«Мы постоянно с кем-то воюем... Постоянно пытаемся отстоять свои позиции, свои границы. Не помню, кто сказал, что для мужика внутреннее состояние войны необходимо для успеха», — отмечает Чадов.

7.8 Война 2002 / Россия 16+ драма боевик военный Моя оценка Хочу посмотреть

Звездный кастинг

Тем не менее, это история не только о войне — об отношениях, о семье, о мужчине и женщине. Ключевая женская роль — супруги главного героя Алены — досталась Кристине Асмус. По сюжету ее героиня художник по гриму, работает в кино, воспитывает сына. Алена рассталась с Иваном, но тот пытается вернуть отношения и наладить семейную жизнь. Ради Асмус съемки перенесли на несколько недель раньше — когда режиссер Чадов пригласил ее в свою картину, оказалось, что график актрисы уже расписан почти на все лето.

Сейчас у актеров очень сложные графики, ведь три месяца был карантин, а как сняли ограничения, начались съемки, все запустились. И у нас были проблемы по кастингу, например, за два дня до начала съемок слетел артист на одну из ролей, но ничего, мы все же смогли решить этот вопрос. Алексей Чадов

В проекте также задействованы Виктор Сухоруков, Артем Ткаченко, Виталий Кищенко. Любопытно, что одну из ролей — режиссера фильма, на площадке которого как раз трудится героиня Асмус, — исполнил Егор Кончаловский. (Фильм, кстати, конечно же, тоже о войне). «Егор Андреевич оказался превосходным актером, я очень благодарен ему, что он согласился у нас сняться», — отмечает Алексей Чадов.

Егор Кончаловский и Алексей Чадов на съемках фильма «Джон»

Вызов самому себе

Надо отметить, что к новому амплуа — режиссера и сценариста — Чадов подходит с большой ответственностью и даже некоторой скромностью: «Конечно, это новый вызов для меня. Изначально я не хотел садиться в режиссерское кресло и даже думал, кому из режиссеров предложить свой сценарий, но в какой-то момент мне стало жалко отдавать кому-то эту историю. И так вышло, что продюсер Сергей Сельянов предложил мне попробовать свои силы, сначала я снял тизер, и только после этого мне доверили съемки фильма».

Да, сложно свести графики артистов, иногда слетают объекты, я ношусь по площадке, как заведенный. Это колоссальная ответственность, нервотрепка и бессонные ночи. Но на войне, как говорится, солдат спит мало. Мне хотелось бы оправдать доверие продюсеров и своей группы. Алексей Чадов

Сейчас съемки проходят в Москве и Подмосковье, но основное действие разворачивается в Сирии, поэтому съемочная группа ищет более «южные» пейзажи. «Мы думаем про Турцию, Иорданию или Марокко, — рассказывает Алексей Чадов. — Но, как и весь мир, мы зависим от современных условий, никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация, мы все впервые живем и работаем во времена пандемии».

Джон 2021 / Россия драма боевик Хочу посмотреть

Если мир не захлестнет вторая волна карантина, съемки «Джона» продлятся до конца октября. В прокат фильм выйдет в 2021 году.