Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу

В новом проекте главным врагом участников станет их воображение: все испытания проходят в кромешной темноте, а герои даже не подозревают, что их ждет. По условиям игры после прохождения каждого этапа герой, получивший наименьшее количество баллов, выбывает, а победителем игры становится самый смелый из всех.