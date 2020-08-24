Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу

Телеканал СТС запускает новое развлекательное шоу «Полный блэкаут», ведущим которого станет Сергей Светлаков.
В новом проекте главным врагом участников станет их воображение: все испытания проходят в кромешной темноте, а герои даже не подозревают, что их ждет. По условиям игры после прохождения каждого этапа герой, получивший наименьшее количество баллов, выбывает, а победителем игры становится самый смелый из всех.
Преодолеть свои страхи предстоит Никите Ефремову и Марии Иваковой, Прохору Шаляпину, Глюкозе, Юлии Михалковой, Алле Михеевой, Дмитрию Губерниеву, Владимиру Маркони, Надежде Сысоевой, Евгению Папунаишвили, Елене Борщевой, Никите Тарасову и другим звездам.
Думал, что после участия в «Форте» завязал с экстримом, но добрый канал СТС решил, что я еще могу тряхнуть стариной. Меня успокаивает тот факт, что здесь я буду тем самым человеком, который с умным видом комментирует: «Ну что ты, Вася, трясешься! Там всего лишь ядовитая змея в коробке, а по тебе ползет большой тарантул».
Шоу «Полный блэкаут» — адаптация успешного формата Total Blackout, которое транслировалось в 17 странах мира. Наибольшую популярность проект имел в США, Франции, Бельгии, Норвегии, Дании и Греции. Премьера российской версии состоится 13 сентября в 17:00 на СТС.