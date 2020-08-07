Петров и Климова напомнят пассажирам метро о необходимости масок

В Московском метрополитене запустили обращения от российских актеров, которые напоминают пассажирам о необходимости ношения масок и перчаток. В сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта говорится:
В метро теперь можно услышать кинозвезд — российские актеры рассказывают нашим пассажирам о важности ношения масок и перчаток. Специально для вас мы записали Александра Петрова, Екатерину Климову, Дарью Мельникову, Максима Матвеева и других.
Обращения артистов транслируются в вестибюлях и на эскалаторах с 7 августа.
В дептрансе подчеркнули, что, хотя многие ограничения уже сняты, носить средства защиты в общественном транспорте обязательно. Маски можно приобрести в кассах и вендинговых аппаратах метро. На станциях подземки установлены санитайзеры.
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По данным 7 августа, в России зафиксировано более 870 тыс. случаев заражения. Общее число заразившихся в мире людей — более 19 млн.