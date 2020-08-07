Петров и Климова напомнят пассажирам метро о необходимости масок

Александр Петров | Источник: Legion-Media.ru

В Московском метрополитене запустили обращения от российских актеров, которые напоминают пассажирам о необходимости ношения масок и перчаток. В сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта говорится:

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Обращения артистов транслируются в вестибюлях и на эскалаторах с 7 августа.

В дептрансе подчеркнули, что, хотя многие ограничения уже сняты, носить средства защиты в общественном транспорте обязательно. Маски можно приобрести в кассах и вендинговых аппаратах метро. На станциях подземки установлены санитайзеры.