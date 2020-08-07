Киностудия Lionsgate анонсировала пятый фильм о Джоне Уике

Киностудия Lionsgate начала разработку пятой части триллера «Джон Уик» о неприкаянном бывшем киллере с Киану Ривзом в главной роли. Об этом 6 августа сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на гендиректора студии Джона Фельтхаймера.
По информации издания, создатели уже работают над сценариями четвертого и пятого фильмов франшизы и планируют выпустить их подряд. Ожидается, что съемки обеих частей начнутся в начале 2021 года, а выйдут они в мае 2022-го.
Первый «Джон Уик» вышел в 2014 году. Режиссерами картины стали Дэвид Литч и Чад Стахелски. В 2017 году на экраны вышел фильм «Джон Уик 2», а в 2019-м — «Джон Уик 3». Постановщиком второй и третьей ленты о суперкиллере выступил Стахелски. Роли во франшизе исполняли Иэн МакШейн, Уиллем Дефо, Джон Легуизамо, Лоренс Фишберн, Холли Берри, Анжелика Хьюстон и другие.