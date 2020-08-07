Киностудия Lionsgate анонсировала пятый фильм о Джоне Уике

Киностудия Lionsgate начала разработку пятой части триллера « Джон Уик » о неприкаянном бывшем киллере с Киану Ривзом в главной роли. Об этом 6 августа сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на гендиректора студии Джона Фельтхаймера.

По информации издания, создатели уже работают над сценариями четвертого и пятого фильмов франшизы и планируют выпустить их подряд. Ожидается, что съемки обеих частей начнутся в начале 2021 года, а выйдут они в мае 2022-го.