Дружинин, Мигель и новые участники на съемках шоу «Танцы»

Танцевальных проектов было очень много, но именно интерес людей к различным направлениям никогда не был таким ярким, как сегодня, к старту седьмого сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Мы расширили кругозор зрителей и научили их принимать танцовщиков не по одежке, а по тому, на что они способны.