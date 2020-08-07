Дружинин, Мигель и новые участники на съемках шоу «Танцы»

Телеканал ТНТ готовит к показу седьмой и последний сезон талант-шоу «Танцы». 29 августа в эфире покажут кастинги в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону и Минске.
Выбирать в свои команды и оценивать кандидатов, как и в предыдущих сезонах, будут хореографы Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Ведущая проекта — бессменная Ляйсан Утяшева. В преддверии нового сезона Мигель поделился мнением насчет шоу «Танцы». Хореограф считает, что проект значительно повлиял на танцевальную культуру:
Танцевальных проектов было очень много, но именно интерес людей к различным направлениям никогда не был таким ярким, как сегодня, к старту седьмого сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Мы расширили кругозор зрителей и научили их принимать танцовщиков не по одежке, а по тому, на что они способны.
«Танцы» — российский танцевальный проект, в котором талантливые участники образуют команды. В программе есть наставники — известные танцоры и хореографы. Шоу выходит на ТНТ с 2014 года.
Премьера последнего сезона пройдет 29 августа в 20.00 на телеканале ТНТ.