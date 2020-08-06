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6 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Звезды создают шуточные мемы с самими собой про карантин

Знаменитости показали коллажи из кинокадров, описывающие, как проходит 2020 год

В сети набирает популярность новый флешмоб — звезды описывают 2020 год кадрами из фильмов и сериалов со своим участием. Первой такой коллаж опубликовала в сети Риз Уизерспун, вспомнив, как она переживала 2020-й, который выдался непростым из-за пандемии коронавируса. Актриса показала кадры из фильмов «Блондинка в законе», «Дикая» и сериала «И повсюду тлеют пожары».

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Позже к флешмобу Уизерспун присоединились Дженнифер Гарнер, Марк Руффало, Кара Делевинь, Керри Вашингтон, Кейт Бекинсейл, Минди Кейлинг и другие знаменитости.

Дженнифер Гарнер

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Марк Руффало

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Кара Делевинь

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Джессика Честейн

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Рэйчел Броснахэн

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Элизабет Бэнкс

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Зои Дешанель

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Некоторые пользователи сети пошли дальше и предположили, как бы в таком коллаже выглядели герои популярных сериалов.

«Друзья»

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«Нормальные люди»

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«Очень странные дела»

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Ранее в интернете предположили, какими мы будем после карантина, сравнив кадры из популярных фильмов.

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