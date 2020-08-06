Звезды создают шуточные мемы с самими собой про карантин

В сети набирает популярность новый флешмоб — звезды описывают 2020 год кадрами из фильмов и сериалов со своим участием. Первой такой коллаж опубликовала в сети Риз Уизерспун, вспомнив, как она переживала 2020-й, который выдался непростым из-за пандемии коронавируса. Актриса показала кадры из фильмов «Блондинка в законе», «Дикая» и сериала «И повсюду тлеют пожары».