Звезды создают шуточные мемы с самими собой про карантин

В сети набирает популярность новый флешмоб — звезды описывают 2020 год кадрами из фильмов и сериалов со своим участием. Первой такой коллаж опубликовала в сети Риз Уизерспун, вспомнив, как она переживала 2020-й, который выдался непростым из-за пандемии коронавируса. Актриса показала кадры из фильмов «Блондинка в законе», «Дикая» и сериала «И повсюду тлеют пожары».
Позже к флешмобу Уизерспун присоединились Дженнифер Гарнер, Марк Руффало, Кара Делевинь, Керри Вашингтон, Кейт Бекинсейл, Минди Кейлинг и другие знаменитости.
Дженнифер Гарнер
Марк Руффало
Кара Делевинь
Некоторые пользователи сети пошли дальше и предположили, как бы в таком коллаже выглядели герои популярных сериалов.
«Друзья»
Ранее в интернете предположили, какими мы будем после карантина, сравнив кадры из популярных фильмов.