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6 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Толкалина с дочерью, Добронравов, Безрукова на премьере фильма

В Москве представили фэнтези-картину «Ключ времени»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера семейной сказки «Ключ времени». Картину представили режиссер Алексей Тельнов и исполнители главных ролей Артем Ткаченко (он пришел на премьеру с сыновьями), Павел Трубинер, Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской, Ксения Алексеева.

Новость
19-летняя дочь Толкалиной впервые снялась в кино

Первыми зрителями ленты стали Ирина Безрукова, Андрей Соколов с дочкой, Алеса Качер и Вахтанг Беридзе, Алиса Гребенщикова с сыном, Виктор Добронравов с дочкой, Иван Стебунов, Владислав Ветров и другие. Всем гостями премьеры перед входом вручали маски и измеряли температуру.

В инстагараме дочь Толкалиной сообщила, что не только снялась в одном из эпизодов, но и делала эскизы к постеру фильма.

Фильм рассказывает о мистическом Петербурге, овеянном тайнами, мифами и легендами. Там живет мечтательная девочка Ксюша. Оставшись круглой сиротой, она попадает в семью писателя и художницы, однако ее счастье находится под угрозой. Злые силы, черная зависть и ведьмины чары не дают покоя девочке и ее волшебному другу Парамону. Вместе они должны победить темную магию, запустив часы на башне Петропавловской крепости.

Ключ времени
2020/Россияприключениясемейныйфэнтези
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В широком прокате картина с 6 августа.

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