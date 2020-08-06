Толкалина с дочерью, Добронравов, Безрукова на премьере фильма

В инстагараме дочь Толкалиной сообщила, что не только снялась в одном из эпизодов , но и делала эскизы к постеру фильма.

Фильм рассказывает о мистическом Петербурге, овеянном тайнами, мифами и легендами. Там живет мечтательная девочка Ксюша. Оставшись круглой сиротой, она попадает в семью писателя и художницы, однако ее счастье находится под угрозой. Злые силы, черная зависть и ведьмины чары не дают покоя девочке и ее волшебному другу Парамону. Вместе они должны победить темную магию, запустив часы на башне Петропавловской крепости.