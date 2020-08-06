Толкалина с дочерью, Добронравов, Безрукова на премьере фильма

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера семейной сказки «Ключ времени». Картину представили режиссер Алексей Тельнов и исполнители главных ролей Артем Ткаченко (он пришел на премьеру с сыновьями), Павел Трубинер, Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской, Ксения Алексеева.
Первыми зрителями ленты стали Ирина Безрукова, Андрей Соколов с дочкой, Алеса Качер и Вахтанг Беридзе, Алиса Гребенщикова с сыном, Виктор Добронравов с дочкой, Иван Стебунов, Владислав Ветров и другие. Всем гостями премьеры перед входом вручали маски и измеряли температуру.
В инстагараме дочь Толкалиной сообщила, что не только снялась в одном из эпизодов, но и делала эскизы к постеру фильма.
Фильм рассказывает о мистическом Петербурге, овеянном тайнами, мифами и легендами. Там живет мечтательная девочка Ксюша. Оставшись круглой сиротой, она попадает в семью писателя и художницы, однако ее счастье находится под угрозой. Злые силы, черная зависть и ведьмины чары не дают покоя девочке и ее волшебному другу Парамону. Вместе они должны победить темную магию, запустив часы на башне Петропавловской крепости.
В широком прокате картина с 6 августа.