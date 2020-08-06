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6 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Троянова, Суркова, Борисов: первые кадры нового сезона «Ольги»

В продолжении популярного ситкома зрители снова увидят любимых героев
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Сериал «Ольга» возвращается на экраны ТНТ после двухлетнего перерыва. В четвертом сезоне зрители увидят полюбившихся актеров, среди которых Яна Троянова, Алина Алексеева, Гоша Куценко, Юрий Борисов, Павел Майков, Ксения Суркова.

В новом сезоне сериала Ольга решила дистанцироваться от семьи, а та оказывается на грани катастрофы. Только возвращение матери-героини может спасти ситуацию. 

Вообще, это иллюзия, что у Ольги в руках вожжи. В том числе и для нее самой — иллюзия. Она думает, что сделает как лучше. Как мы привыкли думать в России? Все действия, направленные в сторону близких, это благие намерения. Хочу, чтобы было лучше. А получается, к сожалению, наоборот.
Яна Троянова

По словам Трояновой, Ольге надо понять, что она «не всемогуща». «Именно признание слабости — путь к победе. Так что для меня этот сезон — победный», — заявила актриса.

В свою очередь, Гоша Куценко с теплом говорит о съемках в сериале: «Я не главный герой, и смен в четвертом сезоне не так много, но для меня съемки в «Ольге» — это встреча с командой, получение удовольствия от работы с настоящими профессионалами. Идет обмен прекрасным опытом!».

7.3
Ольга
2016/Россия16+комедия
Моя оценка

«Ольга» выходит на ТНТ с 2016 года. Героиня комедийного сериала — жизнерадостная женщина, в одиночку воспитывающая двоих детей, отцы которых забыли об их существовании. Судьба каждый день испытывает Ольгу на прочность, но ее не пугают сложности.

Премьера четвертого сезона состоится 31 августа в в 20.00 на ТНТ.

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