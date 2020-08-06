Троянова, Суркова, Борисов: первые кадры нового сезона «Ольги»

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В новом сезоне сериала Ольга решила дистанцироваться от семьи, а та оказывается на грани катастрофы. Только возвращение матери-героини может спасти ситуацию.

Вообще, это иллюзия, что у Ольги в руках вожжи. В том числе и для нее самой — иллюзия. Она думает, что сделает как лучше. Как мы привыкли думать в России? Все действия, направленные в сторону близких, это благие намерения. Хочу, чтобы было лучше. А получается, к сожалению, наоборот. Яна Троянова

По словам Трояновой, Ольге надо понять, что она «не всемогуща». «Именно признание слабости — путь к победе. Так что для меня этот сезон — победный», — заявила актриса.

В свою очередь, Гоша Куценко с теплом говорит о съемках в сериале: «Я не главный герой, и смен в четвертом сезоне не так много, но для меня съемки в «Ольге» — это встреча с командой, получение удовольствия от работы с настоящими профессионалами. Идет обмен прекрасным опытом!».

7.3 Ольга 2016 / Россия 16+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

«Ольга» выходит на ТНТ с 2016 года. Героиня комедийного сериала — жизнерадостная женщина, в одиночку воспитывающая двоих детей, отцы которых забыли об их существовании. Судьба каждый день испытывает Ольгу на прочность, но ее не пугают сложности.