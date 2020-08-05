Светлана Иванова показала себя в военной форме на съемках

34-летняя Светлана Иванова опубликовала в инстаграме первый кадр со съемок в Санкт-Петербурге. Актриса работает на площадке вместе с Владимиром Яглычем и Федором Лещевым («Счастье в конверте»).
В подписи к фото, на котором актеры и статисты запечатлены в военной форме времен Великой Отечественной войны, Иванова назвала имя своей героини:
Новая роль — новая боль. Марьяна Павловна в окружении прекрасных мужчин.
В аккаунте девятилетнего Лещева появился такой же снимок с подписью: «В третьем фильме подряд катаюсь на мотоцикле с коляской». Ни названия, ни подробностей сюжета нового фильма артисты не раскрыли.
Однако в комментариях поклонники Антона Батырева сообщили, что новый проект называется «Мур-мур». Судя по опубликованным в сториз снимкам, работа стартовала конце июля. Режиссерское кресло занял Илья Казанков («Доктор Рихтер», «Погнали»). Судя по фото тарелки, которое можно также найти в сториз, проект снимается для телеканала «Россия 1».