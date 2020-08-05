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5 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Светлана Иванова показала себя в военной форме на съемках

Актриса снимается вместе с Владимиром Яглычем

34-летняя Светлана Иванова опубликовала в инстаграме первый кадр со съемок в Санкт-Петербурге. Актриса работает на площадке вместе с Владимиром Яглычем и Федором Лещевым («Счастье в конверте»).

Во время загрузки произошла ошибка.

В подписи к фото, на котором актеры и статисты запечатлены в военной форме времен Великой Отечественной войны, Иванова назвала имя своей героини:

Новая роль — новая боль. Марьяна Павловна в окружении прекрасных мужчин.

В аккаунте девятилетнего Лещева появился такой же снимок с подписью: «В третьем фильме подряд катаюсь на мотоцикле с коляской». Ни названия, ни подробностей сюжета нового фильма артисты не раскрыли.

Однако в комментариях поклонники Антона Батырева сообщили, что новый проект называется «Мур-мур». Судя по опубликованным в сториз снимкам, работа стартовала конце июля. Режиссерское кресло занял Илья Казанков («Доктор Рихтер», «Погнали»). Судя по фото тарелки, которое можно также найти в сториз, проект снимается для телеканала «Россия 1».

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