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4 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Клава Кока стала новой ведущей «Муз-ТВ»

Певица будет вести чарт танцевальной музыки
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

28-летняя певица лейбла Black Star, видеоблогер и звезда тревел-шоу «Орел и решка» Клава Кока стала новой ведущей танцевального хит-парада DFM Dance Chart на телеканале «Муз-ТВ».

DFM Dance Chart — это программа, для которой радиостанция DFM отбирает лучшие танцевальные хиты. Как сообщает пресс-служба канала, «зрители „Муз-ТВ“ смогут почувствовать и увидеть сумасшедшую энергию настоящего хитмейкера и фрешмена Клавы Коки». В свою очередь, певица отметила:

Новость
Анна Семенович стала новой ведущей «Муз-ТВ»
Современный артист должен быть многогранным, чтобы быть на одной волне с аудиторией. <…> Да и я люблю работать ведущей. Но этого давно не было, и я даже отвыкла. Обещаю зрителям «Муз-ТВ» – будет прикольно!

DFM Dance Chart выходит каждую пятницу. Премьера программы с Кокой в роли ведущей пройдет 7 августа.

Напомним, в марте стало известно, что после 20 лет сотрудничества телеканал покинула Лера Кудрявцева. Это произошло после того, как вести ежегодную премию «Муз-ТВ» пригласили Ольгу Бузову.

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