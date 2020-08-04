Клава Кока стала новой ведущей «Муз-ТВ»

28-летняя певица лейбла Black Star, видеоблогер и звезда тревел-шоу «Орел и решка» Клава Кока стала новой ведущей танцевального хит-парада DFM Dance Chart на телеканале «Муз-ТВ».
DFM Dance Chart — это программа, для которой радиостанция DFM отбирает лучшие танцевальные хиты. Как сообщает пресс-служба канала, «зрители „Муз-ТВ“ смогут почувствовать и увидеть сумасшедшую энергию настоящего хитмейкера и фрешмена Клавы Коки». В свою очередь, певица отметила:
Современный артист должен быть многогранным, чтобы быть на одной волне с аудиторией. <…> Да и я люблю работать ведущей. Но этого давно не было, и я даже отвыкла. Обещаю зрителям «Муз-ТВ» – будет прикольно!
DFM Dance Chart выходит каждую пятницу. Премьера программы с Кокой в роли ведущей пройдет 7 августа.
Напомним, в марте стало известно, что после 20 лет сотрудничества телеканал покинула Лера Кудрявцева. Это произошло после того, как вести ежегодную премию «Муз-ТВ» пригласили Ольгу Бузову.