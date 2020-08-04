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4 августа 2020, Lenta.Ruновость

Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках

Актриса показала фото с площадки фильма «Ричард: Львиное сердце»

Российский актер Сергей Жигунов чуть не погиб во время съемок фильма «Ричард: Львиное сердце». Об этом сообщила его коллега Ирина Безрукова в своем Instagram-аккаунте.

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Александр Балуев, Ирина Безрукова и Сергей Жигунов

Артистка опубликовала фото, сделанное во время работы над картиной, вышедшей в 1992 году. Безрукова вспомнила:

В одном из перерывов он [Жигунов] гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель.
Ирина Безрукова

По ее словам, Жигунов слез с лошади и побежал доставать кинжал, однако его резко остановил светотехник. «К счастью, кричал он так громко, что Сергей резко остановился. Вы же представляете, какое напряжение было в том кабеле?!» — написала актриса. Она добавила, что кинжал почти расплавился. Чтобы достать его, на съемочной площадке обесточили все провода.

Напомним, в настоящее время Сергей Жигунов работает над сериалом «Горюнов» в качестве продюсера. В июле 2020 года в своем инстаграме он сообщил, что в него стрелял исполнитель главной роли Максим Аверин. Позже Жигунов назвал этот пост шуткой. 

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