Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках

Российский актер Сергей Жигунов чуть не погиб во время съемок фильма «Ричард: Львиное сердце». Об этом сообщила его коллега Ирина Безрукова в своем Instagram-аккаунте.
Артистка опубликовала фото, сделанное во время работы над картиной, вышедшей в 1992 году. Безрукова вспомнила:
В одном из перерывов он [Жигунов] гарцевал на лошади, что-то выписывал в воздухе кинжалом. И в какой-то момент он размахивается и втыкает его в землю, перерезая этим движением световой кабель.
По ее словам, Жигунов слез с лошади и побежал доставать кинжал, однако его резко остановил светотехник. «К счастью, кричал он так громко, что Сергей резко остановился. Вы же представляете, какое напряжение было в том кабеле?!» — написала актриса. Она добавила, что кинжал почти расплавился. Чтобы достать его, на съемочной площадке обесточили все провода.
Напомним, в настоящее время Сергей Жигунов работает над сериалом «Горюнов» в качестве продюсера. В июле 2020 года в своем инстаграме он сообщил, что в него стрелял исполнитель главной роли Максим Аверин. Позже Жигунов назвал этот пост шуткой.