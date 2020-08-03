Лучший сериал наградили на онлайн-церемонии премии BAFTA 2020

Состоялось вручение ежегодных премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за особые заслуги в области создания телевизионных проектов. Церемония должна была изначально пройти 17 мая, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы организаторов. Для того чтобы выполнить требования о соблюдении социальной дистанции, в этом году мероприятие было проведено в телестудии без присутствия зрителей, а победителям в различных номинациях пришлось принимать награды в виртуальном формате.
Победителем в самой интригующей номинации — «Лучший сериал» — стало шоу «Конец ***го мира», опередив «Джентльмена Джека», «Гири/Хадзи» и даже «Корону». Лидером среди мини-сериалов вполне предсказуемо оказался «Чернобыль», оставив позади «Исповедь», «Жертву» и «Добродетелей».
Лучшим международным сериалом по мнению жюри оказался проект «Когда они нас увидят». Среди комедийных сериалов наиболее достойным посчитали работу «Стас все сдаст», оставив ни с чем не только «Девчонок из Дерри» и «Катастрофу», но и «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж.
Обладателем приза за лучшую мужскую роль оказался Джаред Харрис («Чернобыль»), лучшей женской ролью была признана актерская работа Гленды Джексон («Найти Элизабет»). Премию за женскую роль в комедийном сериале получила Сиан Клиффорд («Дрянь»), обойдя создательницу сериала и исполнительницу главной роли Фиби Уоллер-Бридж. Среди мужчин лучшим в этом году стал Джэми Деметриу («Стас все сдаст»).
Лучшим актером второго плана стал Уилл Шарп («Гири/Хадзи»), опередив Джо Эбсолома («Исповедь»), Джоша О’Коннора («Корона») и даже Стеллана Скарсгарда («Чернобыль»). Среди актрис в аналогичной категории победу одержала Наоми Аки («Конец ***го мира»), оставив позади Хэлен Биэн («Добродетели» ), Хелену Бонем Картер («Корона» ) и Жасмин Джобсон («Главарь»).