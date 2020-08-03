Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
25 крутых музыкальных фильмов для тех, кто скучает по концертам
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
Дом
8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
3 августа 2020, Российская газетановость

Лучший сериал наградили на онлайн-церемонии премии BAFTA 2020

Британская академия кино и телевизионных искусств назвала лучшие телепроекты
Алекс Лоутер в сериале «Конец ***го мира»

Состоялось вручение ежегодных премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за особые заслуги в области создания телевизионных проектов. Церемония должна была изначально пройти 17 мая, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы организаторов. Для того чтобы выполнить требования о соблюдении социальной дистанции, в этом году мероприятие было проведено в телестудии без присутствия зрителей, а победителям в различных номинациях пришлось принимать награды в виртуальном формате. 

Победителем в самой интригующей номинации — «Лучший сериал» — стало шоу «Конец ***го мира», опередив «Джентльмена Джека», «Гири/Хадзи» и даже «Корону». Лидером среди мини-сериалов вполне предсказуемо оказался «Чернобыль», оставив позади «Исповедь», «Жертву» и «Добродетелей».

8.5
Чернобыль
2019/США16+драмаисторическийбиография
Моя оценка

Лучшим международным сериалом по мнению жюри оказался проект «Когда они нас увидят». Среди комедийных сериалов наиболее достойным посчитали работу «Стас все сдаст», оставив ни с чем не только «Девчонок из Дерри» и «Катастрофу», но и «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж.

Джэми Деметриу в сериале «Стас все сдаст»

Обладателем приза за лучшую мужскую роль оказался Джаред Харрис («Чернобыль»), лучшей женской ролью была признана актерская работа Гленды ДжексонНайти Элизабет»). Премию за женскую роль в комедийном сериале получила Сиан Клиффорд («Дрянь»), обойдя создательницу сериала и исполнительницу главной роли Фиби Уоллер-Бридж. Среди мужчин лучшим в этом году стал Джэми Деметриу («Стас все сдаст»).

7.8
Дрянь
2016/Великобритания16+комедия
Моя оценка

Лучшим актером второго плана стал Уилл Шарп («Гири/Хадзи»), опередив Джо Эбсолома («Исповедь»), Джоша О’Коннора («Корона») и даже Стеллана Скарсгарда («Чернобыль»). Среди актрис в аналогичной категории победу одержала Наоми Аки («Конец ***го мира»), оставив позади Хэлен Биэн («Добродетели» ), Хелену Бонем Картер («Корона» ) и Жасмин Джобсон («Главарь»).

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
299 р.
Дрянь
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Энистон и Зендая поборются за «Эмми»: объявлены номинанты премии
Когда они нас увидят
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgård
Номинанты на премию «Эмми 2020»: список
Исповедь
Жертва
Премьеру пятого сезона «Короны» неожиданно перенесли на 2022 год
Главарь
Джентльмен Джек
Милли Бобби Браун в образе сестры Шерлока Холмса: первые кадры
Сиан Клиффорд
Sian Clifford
Джаред Харрис
Jared Harris
«Оскар 2021» перенесли на два месяца
Конец ***го мира
Катастрофа
Толкалина скучает по «Кинотавру», перенесенному из-за вируса
Девчонки из Дерри
Корона
Число темнокожих номинантов на премию BAFTA увеличилось втрое
Чернобыль
Стас все сдаст
Назван лучший российский фильм, сериал и актеры
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Снят первый художественный фильм о коронавирусе
Дочь Валерии, Барановская, Клава Кока на вечеринке «Жары»
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ»
Ольга Бузова стала ведущей премии «Муз-ТВ»
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
От Грин до Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»
«Странно говорить о плагиате»: Козловский — о своем новом фильме
Российская певица рассказала о выступлении на «Оскаре»
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Названы победители премии «Оскар 2020»
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Йоханссон, Зеллвегер, Феникс: звезды и победители на BAFTA 2020
Асмус в слезы, Мороз — в пляс: киноновости недели
Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
Главный слух недели и новый сериал про Екатерину II: киноновости
Питт признался, что не помнит первое правило Бойцовского клуба
Кинокритики назвали лучший российский фильм 2019 года
Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров
Пенелопа Крус с сестрой на вручении кинопремии в Мадриде
Российские зрители выбрали своих победителей «Оскара 2020»
Лопез и дочь Деппа снялись для голливудского выпуска журнала
50-летняя Рене Зеллвегер хотела бы еще раз сыграть Бриджит Джонс
«Оскар 2020»: все номинанты премии
Критики назвали лучший фильм и актеров года
Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков
«Оскар 2020» пройдет без ведущего
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
«Золотой глобус 2020»: все победители премии
Александр Петров получил три номинации на премию «Золотой орел»
Познера наградят за мужество и профессионализм
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Названа лучшая актриса десятилетия
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Назван лучший режиссер десятилетия
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США
Уизерспун с детьми, Терон, Лонгория на премии в Голливуде
Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии
Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если ему не дадут «Оскар»
Лолита, Бузова, Лещенко на премии музыкального канала
Боярская, Пегова, Машков признаны лучшими актерами театра
Что посмотреть?
Рекомендуем кино под ваши вкусы
 Грозный "малыш": чем примечателен пистолет-пулемет "Вереск"
Пациентам предложат удобную цифровую систему хранения медицинских данных
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Коронавирус помог женщине найти сестру после 50 лет разлуки Трогательная история воссоединения семьи
Популярные темы на «Детях»
90е и нищета в крупных городах. 874
Нравственная дилемма 754
Сопли на море - 2 743
Размышления на тему... школа с сентября 576
Леди
Навка и Песков отметили пятую годовщину свадьбы Фигуристка показала нежные фото с супругом.
Здоровье
Выглядящий на 25 лет 53-летний мужчина рассказал секрет «вечной молодости» Основа всего — питание.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь