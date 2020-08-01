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1 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Подкаминская и Дунаев снимаются в продолжении «ИП Пироговой»

Работа над новым сезоном истории о харизматичной основательнице кондитерской пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
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В Москве стартовали съемки четвертого сезона сериала «ИП Пирогова», главную роль в котором по-прежнему исполняет Елена Подкаминская. Вместе с актрисой в продолжении комедийного шоу играют Данила ДунаевДмитрий Лысенков, Ксения Теплова, Алексей АграновичАлександр Панкратов-Черный и другие. Режиссером новых эпизодов станет Дарья Балинова, работавшая над первым сезоном сериала «Вне игры». Постановщица заменит Антона Маслова, снимавшего предыдущие серии.

В новых эпизодах Вера Пирогова (Подкаминская) оставляет кондитерскую на попечение семьи и отправляется в Санкт-Петербург, где вместе с Денисом Алексеевичем (Агранович) открывает кафе-пекарню. Несмотря на успех нового заведения, героиня начинает скучать по родным, маленькой кондитерской и Андрею (Константинов).

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Я так люблю сниматься в Питере! Я счастлива, что сценаристы придумали для Веры такую историю. Этот сезон, как мне кажется, написан еще более остро, с большим движением и приключениями, и это не может не радовать.
Елена Подкаминская

Сериал «ИП Пирогова» идет на ТВ с февраля 2019 года, вышло уже три сезона телешоу. В центре сюжета — история домохозяйки Веры, которой изменил муж. Лишившись любимого мужчины, а вместе с ним и средств к существованию, Вера решила превратить свое хобби — выпекание тортов — в бизнес.

7.1
ИП Пирогова
2019/Россиямелодрамакомедия
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Четвертый сезон сериала выйдет на телеканале «Супер» в новом телесезоне.

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