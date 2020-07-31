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31 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Официально: Ивлеева возвращается в шоу «Орел и решка»

Николай Картозия прокомментировал голосование зрителей в соцсети
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В конце июля Анастасия Ивлеева запустила челлендж в соцсети, в шутку объявив поклонникам, что вернется в передачу «Орел и решка», если в инстаграме канала «Пятница!» наберется 500 тысяч комментариев с хештегом #настюшкуврешку. За несколько часов их набралось больше полумиллиона, и Настя заявила, что готова вернуться в шоу. Однако окончательное решение оставалось за руководством канала, ведь изначально «акция» была шуточной.

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Теперь «Пятница!» официально объявила о возвращении Ивлеевой в шоу. Генеральный директор Николай Картозия заявил:

Это первый случай, когда ведущего на сезон выбирает не совет продюсеров, а сотни тысяч зрителей. Мне нравится такое свободное волеизъявление. Ивлеева — наш претендент!

Съемки нового сезона «Орла и решки» начнутся, когда откроют границы и во всем мире стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Кто станет соведущим Анастасии, пока неизвестно. Не исключено, что для его выбора руководители канала также обратятся за помощью к поклонникам проекта.

8.3
Орел и решка
2011/Украина12+приключенческоешоу о путешествиях
Моя оценка

Программа о путешествиях «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. Ведущими в разное время были Жанна Бадоева, Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Андрей Бедняков и многие другие

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