Звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом

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64-летний Брайан Крэнстон, исполнивший роль химика Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Актер рассказал, что строго выполнял правила карантина, но все же заразился. Крэнстон назвал себя счастливчиком, поскольку болезнь протекала в легкой форме.

После выздоровления Крэнстон пришел в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и сдал плазму. После этого актер попросил других последовать его поступку, а также призвал носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.