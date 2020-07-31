Звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом

64-летний Брайан Крэнстон, исполнивший роль химика Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
После выздоровления Крэнстон пришел в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и сдал плазму. После этого актер попросил других последовать его поступку, а также призвал носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Помимо популярного сериала «Во все тяжкие», на счету Крэнстона также роли в фильмах «Маленькая мисс Счастье», «Почему он?», «Годзилла», «Операция „Арго“», «Линкольн для адвоката». Он лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми».
Общее число зараженных коронавирусом в США выросло до 4,39 млн человек. За сутки в стране выявили почти 60 тыс. новых случаев. С начала эпидемии в стране погибло более 150 тыс. человек.