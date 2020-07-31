Собчак рассказала о борьбе Эрнста за ее возвращение на «Первый»

Телеведущая Ксения Собчак в интервью онлайн-шоу «Редакция» рассказала, какие проблемы испытало шоу « Док-Ток », ведущей которого она является, до появления в эфире. Собчак отметила, что за ее возвращение на телевидение пришлось побороться гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту .

А дальше… Я готовлюсь к съемке, мы выпускаем промо-ролики, где я говорю о новом проекте на «Первом». То есть выходит реклама. Анонсируется время выхода новой программы. Я еду на съемку, мне звонит продюсер и говорит не приезжать.

Она заявила, что в следующие несколько месяцев съемки не проводились. Собчак отметила, что она не располагает информацией о том, по чьему желанию был заморожен ее проект. При этом отметила, что Константин Эрнст «оказался настоящим бойцом». «Как я понимаю, он отстоял этот проект», — заметила Собчак.