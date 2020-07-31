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31 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото

В Москве завершилась работа над фильмом «Белый снег»
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Завершились съемки картины Николая Хомерики «Белый снег». Работа над спортивной драмой была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Ключевые роли в фильме исполнили Ольга Лерман, Федор Добронравов, Александр Устюгов, Анна Уколова, Вадим Андреев, Дарья Екамасова, Анна Котова-Дерябина.

«Белый снег» расскажет об основных этапах жизненного и спортивного пути рекордсменки Елены Вяльбе — от первых шагов на лыжах до громкой победы на Чемпионате мира 1997 года в Тронхейме (Норвегия), когда российская спортсменка завоевала пять золотых наград в лыжных гонках из пяти возможных и установила новый мировой рекорд. Сама Вяльбе консультировала съемочную группу на площадке и принимала участие в написании сценария. 

Белый снег
2021/Россиядрамабиографияспорт

Вяльбе в разных возрастах на экране воплотили три актрисы: ее внучка Ангелина, сыгравшая спортсменку в возрасте восьми лет, Полина Ватага, которая исполнила роль Вяльбе в подростковом возрасте, и Ольга Лерман, которой досталась роль взрослой чемпионки. 

Любопытно, что Федор Добронравов присоединился к актерскому составу фильма в последний момент — он играет дедушку маленькой Елены. Изначально эта роль предназначалась Владимиру Гостюхину, но тот не мог вылететь из Белоруссии из-за закрытых границ, чтобы продолжить съемки.

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Согласился на эту роль практически сразу же, как только прочитал сценарий, поскольку меня заинтересовало и то, о чем он, и то, как и кем написан. Кроме того, конечно, очень хотелось поработать с Николаем Хомерики, ведь до этого я с ним никогда не сталкивался на съемочной площадке.
Федор Добронравов

Премьера фильма «Белый снег» ожидается в 2021 году.

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