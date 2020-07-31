Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото

Согласился на эту роль практически сразу же, как только прочитал сценарий, поскольку меня заинтересовало и то, о чем он, и то, как и кем написан. Кроме того, конечно, очень хотелось поработать с Николаем Хомерики, ведь до этого я с ним никогда не сталкивался на съемочной площадке.