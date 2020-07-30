Боярская и Рогожкина снимаются в новом сериале: первые кадры

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Новость Назван самый популярный сериал полугодия

В основу сюжета сериала легло принятое в конце 1941 года руководством СССР решение о том, что для поднятия духа жителей осажденного Ленинграда в городе должна быть исполнена Седьмая симфония Шостаковича. За время первых репетиций многие музыканты оркестра умерли от голода, другие — ушли на фронт. Главный дирижер оркестра Карл Элиасберг приложил немыслимые усилия, чтобы собрать 80 музыкантов и за короткий срок отрепетировать сложнейшее произведение, а 9 августа 1942 года над осажденным городом зазвучала музыка.

Как отметил Котт, эту историю ему рассказал продюсер и исполнитель главной роли Гуськов. Режиссер уточнил, что сериал повествует не о Шостаковиче, а о самоотверженных людях, исполнивших его симфонию:

История про Карла Элиасберга, скромного и одновременно амбициозного, одержимого музыкой дирижера, которому было поручено собрать оркестр. <…> Люди в оркестре сыгрываются годами, а тут надо было быстро собраться, отрепетировать и исполнить так, чтобы весь мир запомнил и понял, что город жив.

В свою очередь, Гуськов добавил, что «Седьмая симфония» — это «пронзительная человеческая история о войне, любви и великой музыке».