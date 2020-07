Marvel снимет фильм об Умном Халке

Студия Marvel находится на ранней стадии разработки отдельного фильма о супергерое Халке, сообщает со ссылкой на источники в кинокомпании портал We Got This Covered. Как отмечает издание, новая лента, предположительно, расскажет о том, как персонаж стал так называемым Умным Халком.