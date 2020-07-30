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30 июля 2020, Lenta.Ruновость

Marvel снимет фильм об Умном Халке

Новая картина будет посвящена трансформации классического зеленого монстра
Марк Руффало в роли Халка во франшизе «Мстители»

Студия Marvel находится на ранней стадии разработки отдельного фильма о супергерое Халке, сообщает со ссылкой на источники в кинокомпании портал We Got This Covered. Как отмечает издание, новая лента, предположительно, расскажет о том, как персонаж стал так называемым Умным Халком.

Все фильмы про Мстителей в правильном порядке

Умный Халк впервые появился на экране в блокбастере «Мстители: Финал». Такое имя фанаты киновселенной Marvel дали герою после того, как его альтер эго в человеческом виде Брюс Бэннер (его во франшизе играл Марк Руффало) научился контролировать эмоции и поведение после перевоплощения в классического зеленого монстра. При этом в киноленте не показывали, как именно Бэннеру удалось этого достичь.

Сообщается, что новый фильм о Халке, часть действия которого развернется между событиями лент «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», как раз и будет посвящен этой трансформации персонажа.

Ранее на экраны уже выходили два фильма, посвященных Халку. В первой, снятой Энгом Ли еще до появления киновселенной Marvel картине роль героя сыграл Эрик Бана, а во второй — «Невероятный Халк», включенной в канон Marvel, — Эдвард Нортон. Нортон в последующих фильмах франшизы был заменен на Руффало из-за разногласий со студией.

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