Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix

МОСКВА, 29 июл — РИА «Новости». 16-летняя актриса Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в экранизации еще не опубликованного романа писательницы Тесс Шарп The Girls I’ve Been («Те девушки, которыми я была»). Триллер снимут для стриминговой платформы Netflix, сообщает Deadline.

По информации издания, звезда сериала « Очень странные дела » будет также продюсировать ленту вместе с актером Джейсоном Бейтманом .