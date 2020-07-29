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29 июля 2020, РИА Новостиновость

Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix

Вместе со звездой «Очень странных дел» над лентой будет работать Джейсон Бейтман
Милли Бобби Браун | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 июл — РИА «Новости». 16-летняя актриса Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в экранизации еще не опубликованного романа писательницы Тесс Шарп The Girls I’ve Been («Те девушки, которыми я была»). Триллер снимут для стриминговой платформы Netflix, сообщает Deadline.

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По информации издания, звезда сериала «Очень странные дела» будет также продюсировать ленту вместе с актером Джейсоном Бейтманом.

Милли Бобби Браун сыграет мошенницу Нору. Девушку вместе с бывшим парнем и подругой берут в заложники грабители банка. Ей предстоит подключить все свои умения, чтобы спасти себя и товарищей.

Остальные подробности, в том числе дата выхода фильма, пока неизвестны. Ожидается, что книга Тесс Шарп будет опубликована в начале 2021 года.

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