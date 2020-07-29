Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева

В соцсетях появилось фото со съемок шоу Дмитрия Шепелева «Ты как я». Гостями семейной передачи стали актриса Екатерина Волкова и звезда «Реальных пацанов» Игорь Ознобихин с детьми.
«Ты как я» — первое семейное шоу на ТНТ. Участниками передачи становятся звезды и их дети. Им предстоит проходить разные испытания, которые покажут, в каких семьях царит полное взаимопонимание. Производством шоу занимается Comedy Club Production.
Шепелев ранее работал на «Первом канале» и вел передачи «Достояние республики», «Минута славы», «Можешь? Спой!», «На самом деле». Кроме того, у ведущего был свой онлайн-проект. В феврале 2020 года стало известно об уходе Шепелева с «Первого канала».
Премьера передачи «Ты как я» ожидается в новом телесезоне, осенью 2020 года.