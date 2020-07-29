СМИ: Аверин травмировал Жигунова на съемках

Российский актер Сергей Жигунов рассказал в инстаграме о том, что в него стрелял его коллега Максим Аверин. Как предполагают СМИ, это случилось на съемках.
Артист отметил:
В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал.
Вероятно, инцидент произошел на съемочной площадке второго сезона сериала «Горюнов». Аверин играет в нем главную роль, Жигунов же занимает пост продюсера шоу.
Сериал «Горюнов», выпущенный в 2012 году, рассказывает о командире подводной лодки Павле Горюнове, который служит на Северном флоте. История снята по рассказам писателя Александра Покровского. Кроме Аверина, в первом сезоне снимались Екатерина Вуличенко, Екатерина Климова, Виктор Добронравов.
Во второй части сериала будет 20 серий, дата выхода на экран пока неизвестна.