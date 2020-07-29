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29 июля 2020, Lenta.RuновостьСъемки

СМИ: Аверин травмировал Жигунова на съемках

Актеры вместе работают над сериалом «Горюнов»

Российский актер Сергей Жигунов рассказал в инстаграме о том, что в него стрелял его коллега Максим Аверин. Как предполагают СМИ, это случилось на съемках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артист отметил:

В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал.
Сергей Жигунов

Вероятно, инцидент произошел на съемочной площадке второго сезона сериала «Горюнов». Аверин играет в нем главную роль, Жигунов же занимает пост продюсера шоу.

7.3
Горюнов
2012/Россия16+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

Сериал «Горюнов», выпущенный в 2012 году, рассказывает о командире подводной лодки Павле Горюнове, который служит на Северном флоте. История снята по рассказам писателя Александра Покровского. Кроме Аверина, в первом сезоне снимались Екатерина Вуличенко, Екатерина Климова, Виктор Добронравов.

Максим Аверин в сериале «Горюнов»

Во второй части сериала будет 20 серий, дата выхода на экран пока неизвестна.

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