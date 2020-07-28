Энистон и Зендая поборются за «Эмми»: объявлены номинанты премии

Американская телевизионная академия объявила претендентов на премию «Эмми 2020». Рекордсменом по номинациям на самую престижную теленаграду в этом году стал мини-сериал HBO «Хранители» (26 номинаций), за ним идет комедийное шоу «Удивительная миссис Мэйзел» (20 номинаций), а затем — драматические сериалы «Озарк» и «Наследники» (по 18 номинаций). Примечательно, что выпущенные сервисом Netflix шоу заявлены в 160 категориях, а его конкурент по созданию сериального контента — телеканал HBO — претендует на 107 наград.
Драма и комедия
В номинации «Лучший драматический сериал» заявлены сразу восемь шоу: помимо «Наследников» и «Озарка», на награду претендуют «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Мандалорец», «Очень странные дела». Лучший комедийный сериал выберут среди проектов «Мертв для меня», «Метод Комински», «Умерь свой энтузиазм», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Удивительная миссис Мэйзел», «Шиттс Крик» и «Реальные упыри».
В категории «Лучший мини-сериал», помимо рекордсмена «Хранителей», посоревнуются «Миссис Америка», «Невероятное», «И повсюду тлеют пожары» и «Неортодоксальная».
Энистон, Бланшетт и Питт: актерские номинации
В номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» на этот раз посоревнуются Дженнифер Энистон («Утреннее шоу») и Зендая («Эйфория»). Их конкурентками в этой категории также выступят Оливия Колман («Корона»), Джоди Комер и Сандра О («Убивая Еву»), а также Лора Линни («Озарк»).
За звание лучшего актера теледрамы поборются Стив Карелл («Утреннее шоу»), Билли Портер («Поза»), Джейсон Бейтман («Озарк»), Джереми Стронг и Брайан Кокс («Наследники»), Стерлинг К. Браун («Это мы»).
Также битва за заветную статуэтку ожидает актеров и актрис мини-сериалов и телефильмов. В мужской номинации представлены Джереми Айронс («Хранители»), Хью Джекман («Безупречный»), Пол Мескал («Нормальные люди»), Джереми Поуп («Голливуд»), Марк Руффало («Я знаю, что это правда»); в женской — Кейт Бланшетт («Миссис Америка»), Шира Хаас («Неортодоксальная»), Реджина Кинг («Хранители»), Октавия Спенсер («Селф-мейд: Мадам Си Джей Уокер») и Керри Вашингтон («И повсюду тлеют пожары»).
Интересно, что среди номинантов оказался также Брэд Питт, который сыграл инфекциониста Энтони Фаучи в шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Актер претендует на награду в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале».
72-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми» пройдет 20 сентября 2020 года в театре «Майкрософт» в Лос-Анджелесе. Главная телевизионная премия США будет присуждаться лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 года. Ведущим выступит Джимми Киммел.