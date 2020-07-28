Энистон и Зендая поборются за «Эмми»: объявлены номинанты премии

Американская телевизионная академия объявила претендентов на премию «Эмми 2020». Рекордсменом по номинациям на самую престижную теленаграду в этом году стал мини-сериал HBO «Хранители» (26 номинаций), за ним идет комедийное шоу «Удивительная миссис Мэйзел» (20 номинаций), а затем — драматические сериалы «Озарк» и «Наследники» (по 18 номинаций). Примечательно, что выпущенные сервисом Netflix шоу заявлены в 160 категориях, а его конкурент по созданию сериального контента — телеканал HBO — претендует на 107 наград.