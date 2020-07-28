О создании вакцины от коронавируса снимут сериал

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. HBO планирует снять сериал о создании вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил портал Deadline. Разработкой телепроекта займется продюсер, сценарист и режиссер Адам МакКей.
В основу мини-сериала ляжет книга The First Shot (можно перевести как «Первый удар» или «Первый укол») американского журналиста Брендана Боррелла. Произведение еще находится в разработке.
Сюжет строится вокруг мировой гонки за вакциной от коронавируса. Автор расскажет о том, как компании и отдельные люди ставят на карту все, чтобы спасти жизни, и с какими преградами им приходится сталкиваться.
МакКей — режиссер оскароносных лент «Игра на понижение» и «Власть». Он также работал над фильмами «Человек-муравей», «Здравствуй, папа, Новый год», «Копы в глубоком запасе».