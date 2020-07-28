Бортич, Верник, Чадов играют себя в сериале: фото со съемок

По сценарию участников телешоу «Выживший» привозят в тайгу, где их приветствует ведущий (Игорь Верник). На кону главный приз — 1 млн евро. Среди кандидатов на победу — звезды российского кино Бортич и Чадов, которые соревнуются с поваром из Магадана, бизнесменом из Санкт-Петербурга, ветеринаром из Алтайского края и другими участниками со всей России. Первое испытание — безобидная эстафета, в которой предстоит добыть огонь, чтобы не замерзнуть в условиях холодной таежной ночи. Но внезапно ситуация кардинально меняется.