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28 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Бортич, Верник, Чадов играют себя в сериале: фото со съемок

Звезды вместе снимаются в захватывающем многосерийном триллере «Игра на выживание»

Канал ТНТ готовит к показу новый приключенческий сериал «Игра на выживание» об участниках смертельно опасного реалити-шоу. В триллере самих себя сыграли Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник. Режиссером стал Карен Оганесян.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По сценарию участников телешоу «Выживший» привозят в тайгу, где их приветствует ведущий (Игорь Верник). На кону главный приз — 1 млн евро. Среди кандидатов на победу — звезды российского кино Бортич и Чадов, которые соревнуются с поваром из Магадана, бизнесменом из Санкт-Петербурга, ветеринаром из Алтайского края и другими участниками со всей России. Первое испытание — безобидная эстафета, в которой предстоит добыть огонь, чтобы не замерзнуть в условиях холодной таежной ночи. Но внезапно ситуация кардинально меняется.

Участникам придется забыть о личной выгоде и деньгах, объединиться и пройти все испытания. Им будет тяжело понять, где заканчивается шоу и начинается настоящая борьба за жизнь.

Сериал выйдет на ТНТ и видеоплатформе Premier. Всего запланировано 12 серий. Точная дата премьеры пока не сообщается.

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