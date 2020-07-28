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28 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Ивлеева может вернуться в шоу «Орел и решка»

Зрители хотят вновь видеть ведущую в передаче о путешествиях
6
фотографий

Телеканал «Пятница!» в своем официальном инстаграме предложил подписчикам «проголосовать» за возвращение в шоу «Орел и решка» ведущей Анастасии Ивлеевой. Пост быстро собрал более 500 тыс. комментариев с хештегом #настюшкуврешку. Блогер поделилась результатами «акции» в собственном аккаунте и сообщила, что теперь ей, видимо, действительно придется вернуться в шоу:

Новость
Из-за коронавируса «Орел и решка» останется без ведущих
По сути именно вы, сидя дома, в гостях, гуляя на улице — да где угодно, отправляя секундный хештег, решили судьбу вашей госпожи, слуги и рабыни. Вы невероятные! Вы могущественные! Я просто снимаю шляпу. Вы просто сделали так, чтобы в скором времени выходили свежие серии.
Анастасия Ивлеева

Телеведущая напомнила, что изначально упомянула хештег, отвечая на вопрос одного из подписчиков о том, вернется ли в популярное тревел-шоу. Тогда Ивлеева в шутку заявила, что снова станет ведущей программы в том случае, если пост с ней в аккаунте «Пятницы!» наберет полмиллиона комментариев с тегом #настюшкуврешку. «Ребят, я хочу сказать, что в очередной раз в шоке от мощи и силы интернета и активности зрителя», — добавила Ивлеева.

Анастасия подчеркнула, что теперь ей осталось поговорить с руководителями канала и шоу и ждать их реакции — ведь идея с комментариями изначально была шуточной. «Дорогие мои, спасибо за это! Для меня это многое значит. Я счастлива, что вами любима это передача и я любима как ведущая!» — написала она.

8.3
Орел и решка
2011/Украина12+приключенческоешоу о путешествиях
Моя оценка

Программа о путешествиях «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. Ведущими в разное время были Жанна Бадоева, Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Андрей Бедняков и многие другие

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