Ивлеева может вернуться в шоу «Орел и решка»

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Телеканал «Пятница!» в своем официальном инстаграме предложил подписчикам «проголосовать» за возвращение в шоу «Орел и решка» ведущей Анастасии Ивлеевой. Пост быстро собрал более 500 тыс. комментариев с хештегом #настюшкуврешку. Блогер поделилась результатами «акции» в собственном аккаунте и сообщила, что теперь ей, видимо, действительно придется вернуться в шоу:

По сути именно вы, сидя дома, в гостях, гуляя на улице — да где угодно, отправляя секундный хештег, решили судьбу вашей госпожи, слуги и рабыни. Вы невероятные! Вы могущественные! Я просто снимаю шляпу. Вы просто сделали так, чтобы в скором времени выходили свежие серии. Анастасия Ивлеева

Телеведущая напомнила, что изначально упомянула хештег, отвечая на вопрос одного из подписчиков о том, вернется ли в популярное тревел-шоу. Тогда Ивлеева в шутку заявила, что снова станет ведущей программы в том случае, если пост с ней в аккаунте «Пятницы!» наберет полмиллиона комментариев с тегом #настюшкуврешку. «Ребят, я хочу сказать, что в очередной раз в шоке от мощи и силы интернета и активности зрителя», — добавила Ивлеева.

Анастасия подчеркнула, что теперь ей осталось поговорить с руководителями канала и шоу и ждать их реакции — ведь идея с комментариями изначально была шуточной. «Дорогие мои, спасибо за это! Для меня это многое значит. Я счастлива, что вами любима это передача и я любима как ведущая!» — написала она.