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28 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Асмус вспомнила сложные съемки фильма, который покажут в Венеции

По словам актрисы, работа над лентой «Китобой» шла более семи лет
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Кристина Асмус рассказала в инстаграме о съемках фильма «Китобой» со своим участием. Лента режиссера Филиппа Юрьева, которую продюсировал Алексей Учитель, была отобрана ранее для показа на Венецианском кинофестивале. Асмус отметила, что работа над картиной шла более семи лет:

Новость
Асмус снова снялась в откровенной сцене после уговоров Учителя
Фильм снят <...> в экспедиции на Чукотке, главные роли исполнили непрофессиональные актеры, коренные чукотские подростки Владимир Онохов и Владимир Любимцев. Поздравляю автора сценария и режиссера Филиппа Юрьева и всех причастных!
Кристина Асмус

«Китобой» — это история любви, действие которой разворачивается в глухой деревне морских охотников на берегу Берингова пролива. С появлением интернета мальчик знакомится с девочкой — и ради нее отваживается на большое путешествие. Кристина Асмус сыграла в фильме девушку из видеочата. Сняться в откровенной сцене актрису уговорил Учитель.

Венецианский кинофестиваль пройдет в сентябре 2020 года. В программу также вошел еще один российский фильм — «Конференция» Ивана И. Твердовского.

Кристина Асмус известна зрителям по сериалу «Интерны». Артистка также снималась в фильмах «Текст», «Zолушка» и «Легок на помине». В «Тексте» Асмус принимала участие в откровенных съемках, из-за чего в сети разгорелся скандал.

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