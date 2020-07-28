Асмус вспомнила сложные съемки фильма, который покажут в Венеции

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Кристина Асмус рассказала в инстаграме о съемках фильма «Китобой» со своим участием. Лента режиссера Филиппа Юрьева, которую продюсировал Алексей Учитель, была отобрана ранее для показа на Венецианском кинофестивале. Асмус отметила, что работа над картиной шла более семи лет:

Новость Асмус снова снялась в откровенной сцене после уговоров Учителя

Фильм снят <...> в экспедиции на Чукотке, главные роли исполнили непрофессиональные актеры, коренные чукотские подростки Владимир Онохов и Владимир Любимцев. Поздравляю автора сценария и режиссера Филиппа Юрьева и всех причастных! Кристина Асмус

«Китобой» — это история любви, действие которой разворачивается в глухой деревне морских охотников на берегу Берингова пролива. С появлением интернета мальчик знакомится с девочкой — и ради нее отваживается на большое путешествие. Кристина Асмус сыграла в фильме девушку из видеочата. Сняться в откровенной сцене актрису уговорил Учитель.