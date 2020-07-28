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28 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу

Татьяна Брухунова посетила репетицию «Петросян-шоу»
6
фотографий

Евгений Петросян готовится к съемкам новых выпусков юмористической программы «Петросян-шоу», которая выходит на «России 1». В инстаграме артист показал несколько кадров с репетиций — на одном из них запечатлена его жена, Татьяна Брухунова.

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Судя по всему, Брухунова помогала мужу отсматривать материал, подготовленный участниками грядущих съемок. Петросян отметил:

Репетиции продолжаются. Собственно, уже мало осталось дней — 1-2 августа съемки. Материалов оказалось в полтора раза больше, чем требуется, но снимать будем все.
Евгений Петросян

«Петросян-шоу» выходит с 2014 года. Евгений Петросян выступает в программе и как артист, и как ведущий. В каждом выпуске — юмористические сценки и пародии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее юморист был женат на своей коллеге Елене Степаненко.

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