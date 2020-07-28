Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу

Евгений Петросян готовится к съемкам новых выпусков юмористической программы «Петросян-шоу», которая выходит на «России 1». В инстаграме артист показал несколько кадров с репетиций — на одном из них запечатлена его жена, Татьяна Брухунова.
Судя по всему, Брухунова помогала мужу отсматривать материал, подготовленный участниками грядущих съемок. Петросян отметил:
Репетиции продолжаются. Собственно, уже мало осталось дней — 1-2 августа съемки. Материалов оказалось в полтора раза больше, чем требуется, но снимать будем все.
«Петросян-шоу» выходит с 2014 года. Евгений Петросян выступает в программе и как артист, и как ведущий. В каждом выпуске — юмористические сценки и пародии.
Ранее юморист был женат на своей коллеге Елене Степаненко.