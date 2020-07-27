Гузеева отреагировала на слух о том, что станет ведущей «Дома 2»

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева отреагировала на слухи о том, что якобы станет новой ведущей реалити-шоу «Дом 2». В разговоре с представителями портала Ura 61-летняя актриса «резко отреагировала на вопрос о "Доме 2" и не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу».

Появившиеся в СМИ сообщения прокомментировала и ведущая передачи Ксения Бородина. Она пошутила в сториз:

О том, что Гузеева якобы устроилась на работу в «Дом 2», писала, в частности, «Комсомольская правда» со ссылкой на сайт Dom2tv. Отмечалось, что артистка дебютирует в новом для себя проекте 1 сентября. При этом источник заверял, что стороны достигли согласия после того, как Гузеевой было обещано «хорошее вознаграждение».