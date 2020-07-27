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27 июля 2020, Газета.Ruновость

Гузеева отреагировала на слух о том, что станет ведущей «Дома 2»

Ранее СМИ сообщили, что звезда якобы появится на телестройке в сентябре
Лариса Гузеева | Источник: Legion-Media.ru

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева отреагировала на слухи о том, что якобы станет новой ведущей реалити-шоу «Дом 2». В разговоре с представителями портала Ura 61-летняя актриса «резко отреагировала на вопрос о "Доме 2" и не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу».

Появившиеся в СМИ сообщения прокомментировала и ведущая передачи Ксения Бородина. Она пошутила в сториз:

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Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, вместо Кадони — Кашпировский, вместо Черкасова будет Костя Цзю. Состав утвердили, все расходимся.
Ксения Бородина

О том, что Гузеева якобы устроилась на работу в «Дом 2», писала, в частности, «Комсомольская правда» со ссылкой на сайт Dom2tv. Отмечалось, что артистка дебютирует в новом для себя проекте 1 сентября. При этом источник заверял, что стороны достигли согласия после того, как Гузеевой было обещано «хорошее вознаграждение».

Гузеева является ведущей программы «Давай поженимся!». Также на ее счету — работа в проектах «Минута славы», «ТилиТелеТесто» и «На дачу!». Что касается актерской карьеры, то в общей сложности Гузеева снялась в более чем 50 картинах и сериалах, включая ленты «Жестокий романс» Эльдара Рязанова и «Палач» Виктора Сергеева.

1.6
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
Моя оценка

«Дом 2» выходит в эфир с 2004 года. В рамках проекта участники ищут любовь и строят отношения. Ранее ведущей, в частности, была Ксения Собчак. Телестройка ранее объявила о кастинге нового ведущего.

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