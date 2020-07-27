Умерла 104-летняя звезда фильма «Унесенные ветром»

Британско-американская актриса Оливия Де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter. Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены персонажа, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара в фильме «Унесенные ветром».
Звезда голливудских фильмов родилась в 1916 году. Она была одной из самых востребованных актрис в эпоху Золотого века Голливуда. За роль в ленте «Унесенные ветром», которая завоевала восемь «Оскаров», она получила первую номинацию на статуэтку. Впоследствии актриса завоевала престижную награду за роли в фильмах «Каждому свое» и «Наследница».
Кроме того, Де Хэвилленд известна ролями в картинах «Одиссея капитана Блада» (1935), «Приключения Робин Гуда» (1938), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964) и многих других. Актриса была старшей сестрой звезды фильмов Альфреда Хичкока Джоан Фонтейн.