Умерла 104-летняя звезда фильма «Унесенные ветром»

Британско-американская актриса Оливия Де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter. Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены персонажа, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара в фильме « Унесенные ветром ».

Актриса скончалась от естественных причин в своем доме в Париже, где жила последние 60 лет. Де Хэвилленд была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитой картине 1939 года.

Актриса скончалась от естественных причин в своем доме в Париже, где жила последние 60 лет. Де Хэвилленд была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитой картине 1939 года.

Звезда голливудских фильмов родилась в 1916 году. Она была одной из самых востребованных актрис в эпоху Золотого века Голливуда. За роль в ленте «Унесенные ветром», которая завоевала восемь «Оскаров», она получила первую номинацию на статуэтку. Впоследствии актриса завоевала престижную награду за роли в фильмах «Каждому свое» и «Наследница».