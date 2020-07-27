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27 июля 2020, Lenta.Ruновость

Умерла 104-летняя звезда фильма «Унесенные ветром»

Оливия Де Хэвилленд была одной из самых востребованных актрис Золотого века Голливуда
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Британско-американская актриса Оливия Де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter. Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены персонажа, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара в фильме «Унесенные ветром».

Актриса скончалась от естественных причин в своем доме в Париже, где жила последние 60 лет. Де Хэвилленд была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитой картине 1939 года.
8.2
Унесенные ветром
1939/США12+драмамелодрамавоенный
Моя оценка

Звезда голливудских фильмов родилась в 1916 году. Она была одной из самых востребованных актрис в эпоху Золотого века Голливуда. За роль в ленте «Унесенные ветром», которая завоевала восемь «Оскаров», она получила первую номинацию на статуэтку. Впоследствии актриса завоевала престижную награду за роли в фильмах «Каждому свое» и «Наследница».

Кроме того, Де Хэвилленд известна ролями в картинах «Одиссея капитана Блада» (1935), «Приключения Робин Гуда» (1938), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964) и многих других. Актриса была старшей сестрой звезды фильмов Альфреда Хичкока Джоан Фонтейн.

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