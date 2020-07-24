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24 июля 2020, РИА Новостиновость

Терон ответила на вопрос о продолжении «Бессмертной гвардии»

Актриса отметила, что с радостью продолжила бы работу над историей
Шарлиз Терон в фильме «Бессмертная гвардия»

МОСКВА, 24 июл — РИА «Новости». Шарлиз Терон намекнула в интервью изданию Variety на возможное продолжение «Бессмертной гвардии». На вопрос о сиквеле экшена актриса ответила, что такие мысли есть, но пока он не одобрен:

Новость
Шарлиз Терон предстоит три операции после съемок в боевике
Мы сейчас немного отдохнем, и с учетом того, что все мы хотим продолжать работу над этой историей, уверена, придет время, и мы начнем более предметный разговор на эту тему.
Шарлиз Терон

Популярность фильма (по прогнозам аналитиков Netflix, за первые четыре недели его посмотрят с 72 млн аккаунтов) актриса также назвала «сумасшедшей» и отметила, что не ожидала такого успеха.

Режиссер Джина Принс-Байтвуд ранее также говорила, что сиквел вполне возможен, тем более, что у фильма, как и у графического романа, на основе которого он снят, открытый финал. По ее словам, автор комиксов Грег Руцка собирался написать целую трилогию: «Я знаю, какой будет дальнейшая сюжетная линия, и мне она кажется захватывающей. Если аудитории будет интересно, нам есть, что рассказать».

6.1
Бессмертная гвардия
2020/СШАбоевикфэнтези
Моя оценка

В боевике, премьера которого состоялась на Netflix 10 июля, идет речь о бессмертных воинах, которые обнаруживают, что за ними следят. Кроме Терон, в фильме снялись Марван Кензари, Маттиас Шонартс и Чиветель Эджиофор.

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Шарлиз Терон
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