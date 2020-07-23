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23 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1»

Мария Ивакова рассказала, что ей предлагали вести проект на телеканале
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Мария Ивакова, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, рассказала, что ей часто предлагают работу на ТВ, однако она от нее отказывается. Экс-ведущая шоу «Орел и решка. Шопинг» и «Утро Пятницы» призналась:

Предложения постоянно поступают, но я чаще всего отклоняю. На телеке — так вообще. Недавно мне предложили вести проект на «России 1». Я отказалась. Потому что надо было нахваливать то, что я не разделяю.
Мария Ивакова

Блогер, ведущая и возлюбленная актера Никиты Ефремова добавила, что работает над собственным проектом, который выйдет в интернете.

Мария Ивакова вела шоу «Орел и Решка. Шопинг» и «Утро Пятницы», снималась в проекте «Форт Боярд. Возвращение» и фильмах «Привычка расставаться», «8 новых свиданий», «8 лучших свиданий». Что касается канала «Россия 1», то Ивакова уже появлялась на нем. Так, в 2020 году она была участницей «Танцев со звездами». Во время съемок шоу телеведущая заразилась коронавирусом.

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