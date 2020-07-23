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23 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Том Круз хочет снять фильм «Миссия: невыполнима 7» в Норвегии

Актер провел переговоры с министром культуры европейской страны
Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Том Круз провел переговоры с министром культуры Норвегии Абидом Раджой и обсудил возможность съемок в стране седьмой части франшизы «Миссия: невыполнима», сообщает Deadline. Работа на площадке, возможно, начнется уже осенью.

Раджа поддержал предложение актера и написал в твиттере, что «надеется вернуть Тома Круза и фильм „Миссия невыполнима“ в Норвегию». Круз, в свою очередь, отметил, говоря о европейской стране:

Это потрясающая страна. С нетерпением жду момента, когда смогу туда вернуться. Я крайне воодушевлен — как и вся съемочная группа.
Том Круз

Ранее именно в Норвегии снимали одну из самых запоминающихся сцен фильма «Миссия невыполнима: Последствия», в которой герой Круза лезет по отвесной скале.

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Как Раджа рассказал норвежскому порталу VG, седьмую часть популярной франшизы планируется снимать на северо-западе страны, где много фьордов, гор, водопадов. Министр культуры также предположил, что события фильма «Миссия: невыполнима 8», возможно, тоже развернутся в Норвегии. Раджа, между тем, подчеркнул, что действующие в настоящий момент в стране ограничения, связанные с коронавирусом, могут стать препятствием для производства американской картины. Собеседник Круза отметил, что будет обсуждать с правительством возвращение иностранной съемочной группы в Норвегию.

Отметим, что пока в Норвегии все люди, прибывшие из стран, не являющихся членами ЕС, обязаны соблюдать десятидневную изоляцию.

Съемки седьмой части фильма «Миссия: невыполнима» ранее были прерваны из-за пандемии. Одновременно идет подготовка к съемкам восьмой ленты. Режиссером выступает Кристофер Маккуорри («Мумия»). Пока выход боевиков запланирован на 19 ноября 2021 и 4 ноября 2022 года соответственно.

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