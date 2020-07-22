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22 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Добронравов высказался об уходе из театра и съемках «Сватов»

Актер подчеркнул, что он не из тех, кто ищет пиара
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Федор Добронравов рассказал, что, хотя во многих странах мира ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, постепенно ослабляют, о возобновлении съемок седьмого сезона «Сватов» речи пока не идет. Актер отметил в комментарии «Телепрограмме»:

Пока съемки находятся в подвешенном состоянии. Хотели доснять все этим летом, но из-за пандемии все подвисло. Вот так и живем. Сейчас пока никто ничего не знает.
Федор Добронравов

Добронравов ответил также на вопрос журналистов о том, почему он покинул Театр сатиры, в котором работал долгое время. Актер пояснил:

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Мы все меняем место работы. Я ни с кем не ругался. И это было мое решение. Я так же продолжаю играть в Театре сатиры спектакль «Где мы?». И, даст бог, буду играть его и в дальнейшем.

«Честно говоря, я вообще не хочу комментировать эту тему. Есть люди, ищущие пиара. Я же не отношу себя к их числу», — отметил Федор Добронравов.

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Он выходит с 2008 года. Главные герои приходятся друг другу сватами. В сериале, помимо Добронравова, играют Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Даниил Белых, Николай Добрынин.

7.7
Сваты
2008/Украина12+комедия
Моя оценка

Работа над седьмым сезоном шла еще в 2017 году, однако отснятые тогда сцены комедии зрители не увидят. В 2019-м производство серий начали с нуля. Ранее Добронравов отмечал, что из-за коронавируса работу над новыми эпизодами популярного комедийного сериала перенесли на год.

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