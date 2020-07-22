Фильм-продолжение «Мажора» готов выйти в прокат

Продюсер и управляющий партнер компании Александра Цекало «Среда» Иван Самохвалов рассказал в интервью порталу «Бюллетень кинопрокатчика», что съемки полнометражного фильма «Мажор» — продолжения одноименного сериала — завершены. Он отметил:
Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров. Сейчас сложно понять, сколько зрителей будут ходить в кинотеатры, будут люди бояться или нет.
Самохвалов добавил, что первоначально ленту собирались выпустить на экраны уже в сентябре. Вскоре зрители смогут увидеть тизер. Продюсер также поделился деталями сюжета, подчеркнув, что полнометражный «Мажор» — это комедийный боевик:
Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную законченную историю.
Самохвалов отметил также, что из-за пандемии пришлось перенести съемки четвертого сезона сериала «Мажор». Когда он выйдет на ТВ, пока неизвестно.
Сериал «Мажор» стартовал на «Первом канале» в 2014 году. Шоу рассказывает о сыне олигарха, которого отец отправляет работать в полицию в наказание за проступок. В сериале снялись Павел Прилучный, Карина Разумовская, Денис Шведов, Любовь Аксенова, Дмитрий Шевченко и другие. Неожиданная развязка третьего сезона, который вышел в 2018 году и должен был стать последним, возмутила зрителей, в итоге стало известно, что создатели подготовят продолжение.