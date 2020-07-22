Фильм-продолжение «Мажора» готов выйти в прокат

Павел Прилучный в сериале «Мажор»

Продюсер и управляющий партнер компании Александра Цекало «Среда» Иван Самохвалов рассказал в интервью порталу «Бюллетень кинопрокатчика», что съемки полнометражного фильма «Мажор» — продолжения одноименного сериала — завершены. Он отметил:

Фильм закончен и готов выйти в прокат. Пока невозможно предсказать, когда это произойдет, так как нужно понять, когда коронавирус закончится для кинотеатров. Сейчас сложно понять, сколько зрителей будут ходить в кинотеатры, будут люди бояться или нет.

Самохвалов добавил, что первоначально ленту собирались выпустить на экраны уже в сентябре. Вскоре зрители смогут увидеть тизер. Продюсер также поделился деталями сюжета, подчеркнув, что полнометражный «Мажор» — это комедийный боевик:

Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала . При этом фильм расскажет отдельную законченную историю.

Самохвалов отметил также, что из-за пандемии пришлось перенести съемки четвертого сезона сериала «Мажор». Когда он выйдет на ТВ, пока неизвестно.