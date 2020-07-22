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22 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Охлобыстин заступился за Асмус в ситуации с «Текстом»

Актер рассказал об отношениях с коллегой по сериалу «Интерны»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Иван Охлобыстин дал интервью журналу «7 Дней», в котором рассказал, в частности, об отношениях с коллегой по комедийному сериалу «Интерны» Кристиной Асмус. Актер сказал:

Я Кристиной восхищаюсь, она красивая. Человек очень душевный и может помочь по хозяйству. У Кристины весь спектр достоинств.
Иван Охлобыстин

Охлобыстин отметил, что не смотрел «Текст», съемки в котором многие зрители посчитали причиной развода Асмус и ее мужа Гарика Харламова (несмотря на то, что сами звезды просили не делать подобных выводов).

Актер подчеркнул, что будет и дальше «оправдывать» Кристину, потому что у них уже «родственные» отношения. Охлобыстин отметил:

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Говорят, там [в «Тексте»] прям очень откровенные сцены. Но это никак не изменит мое отношение к ней, я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка. Все, что она сделала в профессии, она сделала сама, ей никто не помогал, она не была ничьим протеже и замуж вышла уже звездой. <...> Я всегда буду за нее заступаться, она клевая.

Асмус и Охлобыстин снимались вместе в сериале о медиках «Интерны», который шел с 2010 по 2016 год.

7.3
Интерны
2010/Россия16+комедия
Моя оценка

«Текст» — драма Клима Шипенко о человеке, который получает доступ к чужому телефону. Вместе с Асмус в ней снялись Иван Янковский и Александр Петров. Премьера картины состоялась в 2019 году.

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