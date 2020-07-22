Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ

Дмитрий Шепелев будет вести первое семейное шоу ТНТ — программу «Ты как я». В выпусках появятся комики, актеры и другие звезды шоу-бизнеса, которые примут участие в съемках вместе со своими детьми. Шепелев отметил:
Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет.
Участникам передачи предстоит проходить разные испытания, которые покажут, в каких семьях царит полное взаимопонимание. Производством шоу занимается Comedy Club Production.
С ТНТ Шепелев сотрудничает впервые. Ранее Дмитрий работал на «Первом канале», где вел передачи «Достояние республики», «Минута славы», «Можешь? Спой!», «На самом деле». Кроме того, у ведущего был свой онлайн-проект. В феврале 2020 года стало известно об уходе Шепелева с «Первого канала». Позже он показывал в сети фото, сделанное на новой работе.
Планируется, что «Ты как я» выйдет в эфир осенью.