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22 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ

Принимать участие в новом проекте будут звезды вместе со своими детьми
Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев будет вести первое семейное шоу ТНТ — программу «Ты как я». В выпусках появятся комики, актеры и другие звезды шоу-бизнеса, которые примут участие в съемках вместе со своими детьми. Шепелев отметил:

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Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет.
Дмитрий Шепелев

Участникам передачи предстоит проходить разные испытания, которые покажут, в каких семьях царит полное взаимопонимание. Производством шоу занимается Comedy Club Production.

С ТНТ Шепелев сотрудничает впервые. Ранее Дмитрий работал на «Первом канале», где вел передачи «Достояние республики», «Минута славы», «Можешь? Спой!», «На самом деле». Кроме того, у ведущего был свой онлайн-проект. В феврале 2020 года стало известно об уходе Шепелева с «Первого канала». Позже он показывал в сети фото, сделанное на новой работе.

Планируется, что «Ты как я» выйдет в эфир осенью.

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