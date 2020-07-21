Фильм «Джон Уик 2» помог полиции задержать наркоторговца

Киану Ривз в фильме «Джон Уик 2»

Второй фильм франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли помог итальянским полицейским задержать наркоторговца. Как уточняет TMZ, сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять привезенную из Колумбии партию наркотиков, состоявшую из 500 муляжей кофейных зерен, наполненных кокаином.

По данным полиции, в миланском аэропорту совершенно обычная упаковка с кофейными зернами вызвала подозрение, когда кто-то из правоохранителей заметил на ней надпись «Сантино Д’Антонио». Именно так звали босса мафии, против которого сражался Джон Уик во втором фильме франшизы. Злодея играл Риккардо Скамарчо («Переводчики»).

Риккардо Скамарчо в образе Сантино Д’Антонио

Посылка, на которую обратили внимание полицейские, была адресована табачному магазину во Флоренции, где в итоге и задержали преступника, пришедшего за ней.

Первый «Джон Уик» вышел в 2014 году, второй — в 2017-м. События второй части истории развернулись в Риме. Бывший киллер Джон Уик вынужден вернуться к своей работе, когда его провоцирует бывший коллега Сантино Д’Антонио, один из самых опасных в мире убийц. В фильме также снялись Руби Роуз, Иэн МакШейн, Лоренс Фишберн и Джон Легуизамо. Режиссером выступил Чад Стахелски, который снял первую картину.