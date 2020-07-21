Премьеру фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Кадр из фильма «Довод»

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод», новая дата пока неизвестна. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление председателя совета директоров киностудии Тоби Эммерика:

Мы обязательно назовем новую дату премьеры «Довода» — необычного и умопомрачительного фильма Кристофера Нолана. Она состоится в 2020 году. Мы стремимся обеспечивать нашим фильмам наибольшие шансы на успех.

Довод 2020 / США, Канада, Великобритания драма триллер боевик фантастика Хочу посмотреть

При этом Эммерик добавил, что Warner Bros. готова будет «предоставить кинотеатрам новые картины тогда, когда они смогут в безопасном режиме вновь открыться для посетителей». Вполне вероятно, что «Довод» сначала будет выпущен в кинотеатрах за пределами США, поскольку в других странах площадки, скорее всего, смогут безопасно открыться раньше. Эммерик отметил:

Мы не рассматриваем релиз «Довода» как традиционный — когда фильм в один и тот же день выходит во всем мире.

Изначально премьера картины была намечена на 17 июля, однако она уже дважды переносилась из соображений безопасности на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Сначала показ фильма перенесли на 31 июля, а потом — на 12 августа. Variety ранее пояснял, что премьера фильма в условиях, когда закрытыми из-за пандемии остаются кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (штат Калифорния), приведет к тому, что прокатчики лишатся значительной части доходов.