Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

МОСКВА, 20 июл — РИА «Новости». Ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев ушел из жизни на 72-м году жизни, сообщил телеканал НТВ. Отмечается, что Беляев скончался в реанимации.

В 2018 году Беляев рассказал, что у него рак легких. Телеведущий боролся с онкологическим заболеванием более восьми лет. В 2017 году он перенес две операции. Коллега Беляева, телеведущий Андрей Малахов, написал в твиттере:

Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу. Андрей Малахов