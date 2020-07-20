Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев

МОСКВА, 20 июл — РИА «Новости». Ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев ушел из жизни на 72-м году жизни, сообщил телеканал НТВ. Отмечается, что Беляев скончался в реанимации.
В 2018 году Беляев рассказал, что у него рак легких. Телеведущий боролся с онкологическим заболеванием более восьми лет. В 2017 году он перенес две операции. Коллега Беляева, телеведущий Андрей Малахов, написал в твиттере:
Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу.
Беляев был членом Академии российского телевидения. Долгие годы вел прогноз погоды на НТВ. В разное время Беляев также вел передачи «Сразись с нацией», «Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей и…», «Солнечно. Без осадков», «Азбука синоптика».