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21 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Максимова и Корешков снимаются в продолжении совместного проекта

Стартовала работа над вторым сезоном сериала «257 причин, чтобы жить»
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Стартовали съемки второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой в главной роли. К касту в продолжении шоу о девушке, которая поборола тяжелую болезнь, присоединились актеры Александр Соколовский, Андрей Федорцов, Анна Глаубэ («Смерть нам к лицу»), Елена Великанова, Евгения Евстигнеева («Лед 2»).

В новых эпизодах главная героиня обретет нового поклонника (Соколовский) и встретится с отцом (Федорцов), который много лет назад пропал из ее жизни. Историю продолжат рассказывать режиссер Максим Свешников («Филатов») и автор сценария Алексей Ляпичев («Физрук»). Актер Александр Соколовский отметил:

Сериал «257 причин, чтобы жить» сделан невероятно, тут и потрясающие актерские работы, и интересный сценарий, и очень важная, актуальная тема. Я сторонник того, что позитивное мышление может уберечь от страшных историй. Поэтому я очень рад, что такой проект появился на нашем рынке.
Александр Соколовский
7.7
257 причин, чтобы жить
2020/Россия18+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

Премьера первого сезона «257 причин, чтобы жить» состоялась весной 2020 года. В центре событий — история девушки, которая победила тяжелую болезнь, но выяснила, что любимый парень был с ней из жалости, сестра зарабатывала на благотворительных сборах, а коллеги и вовсе не надеялись на ее выздоровление. Пытаясь найти новые силы жить, героиня обращается к дневнику, в который записывает свои желания.

Помимо Максимовой, роли в первой части мелодрамы исполнили Егор Корешков, Максим Лагашкин, Анна Невская, Мария Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Сергей Годин, Дарья Руденок, Кирилл Нагиев. Сериал выпускает видеосервис Start.

Дата премьеры новых серий пока неизвестна.

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