Максимова и Корешков снимаются в продолжении совместного проекта

В новых эпизодах главная героиня обретет нового поклонника (Соколовский) и встретится с отцом (Федорцов), который много лет назад пропал из ее жизни. Историю продолжат рассказывать режиссер Максим Свешников (« Филатов ») и автор сценария Алексей Ляпичев (« Физрук »). Актер Александр Соколовский отметил:

Сериал «257 причин, чтобы жить» сделан невероятно, тут и потрясающие актерские работы, и интересный сценарий, и очень важная, актуальная тема. Я сторонник того, что позитивное мышление может уберечь от страшных историй. Поэтому я очень рад, что такой проект появился на нашем рынке.

Премьера первого сезона «257 причин, чтобы жить» состоялась весной 2020 года. В центре событий — история девушки, которая победила тяжелую болезнь, но выяснила, что любимый парень был с ней из жалости, сестра зарабатывала на благотворительных сборах, а коллеги и вовсе не надеялись на ее выздоровление. Пытаясь найти новые силы жить, героиня обращается к дневнику, в который записывает свои желания.