Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб

Марина Александрова поделилась в инстграме фотографиями в новом образе. Актриса сделала яркий макияж с акцентом на глаза и губы для проб в новый проект.
Звезда также поинтересовалась у поклонников, в фильме или сериале какого жанра они хотели бы увидеть ее на экране:
Вы хотели бы видеть меня в комедии? Или драме? Или сказке?
К публикации Александрова добавила в числе прочих теги #актриса и #пробы. В какой именно проект она проходила кастинг и каким оказался результат, артистка не сообщила.
Марина Александрова — российская актриса театра и кино. Она снималась в фильмах и сериалах «Домашний арест», «Екатерина», «Мосгаз», «Нереальная любовь», «Все включено 2» и других. В ближайшее время на ТВ выйдет детектив «Катран» с участием актрисы, который является продолжением популярной саги «Мосгаз».