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17 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб

Актриса показала себя на фото с ярким макияжем
Во время загрузки произошла ошибка.

Марина Александрова поделилась в инстграме фотографиями в новом образе. Актриса сделала яркий макияж с акцентом на глаза и губы для проб в новый проект.

Звезда также поинтересовалась у поклонников, в фильме или сериале какого жанра они хотели бы увидеть ее на экране:

Вы хотели бы видеть меня в комедии? Или драме? Или сказке?
Марина Александрова

К публикации Александрова добавила в числе прочих теги #актриса и #пробы. В какой именно проект она проходила кастинг и каким оказался результат, артистка не сообщила.

Марина Александрова — российская актриса театра и кино. Она снималась в фильмах и сериалах «Домашний арест», «Екатерина», «Мосгаз», «Нереальная любовь», «Все включено 2» и других. В ближайшее время на ТВ выйдет детектив «Катран» с участием актрисы, который является продолжением популярной саги «Мосгаз».

Фото Марины Александровой

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9
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9
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Марина Александрова
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