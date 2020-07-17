Невский рассказал о работе с дочерью Ван Дамма

Она не только красива и харизматична, но и хорошо владеет актерским мастерством. <...> Бьянка отлично справилась со своей первой главной ролью, и фанаты классических боевиков ее отца останутся довольны!

Невский подчеркнул, что в сценах рукопашных боев Бьянка играла сама — без дублера. Девушка отлично владеет боевыми искусствами. «Когда-то давно Жан-Клод помогал мне осваиваться в Голливуде, и я был рад принять участие в дебютном фильме его дочери и поддержать проект „Темные мечты“», — добавил продюсер.