Невский рассказал о работе с дочерью Ван Дамма

Александр Невский спродюсировал боевик «Темные мечты», главную роль в котором исполнила дочка Жан-Клода Ван Дамма — 29-летняя актриса Бьянка Ван Дамм. В интервью порталу «Вокруг ТВ» продюсер отметил, что и сам собирался появиться в кадре, но в итоге отказался от этой возможности из-за занятости. Невский отметил, что Бьянке его представил в Лос-Анджелесе продюсер Эрик Бреннер («Призраки Шэрон Тейт»):
Она не только красива и харизматична, но и хорошо владеет актерским мастерством. <...> Бьянка отлично справилась со своей первой главной ролью, и фанаты классических боевиков ее отца останутся довольны!
Невский подчеркнул, что в сценах рукопашных боев Бьянка играла сама — без дублера. Девушка отлично владеет боевыми искусствами. «Когда-то давно Жан-Клод помогал мне осваиваться в Голливуде, и я был рад принять участие в дебютном фильме его дочери и поддержать проект „Темные мечты“», — добавил продюсер.
По сюжету нового фильма, молодая наследница огромного состояния отправляется вместе с супругом в романтическую поездку. Путешествие грозит обернуться смертельной опасностью. Режиссерское кресло занял Матиас Молтрасио. Ожидается, что зрители увидят картину уже в 2020 году.
Бьянка Ван Дамм — дочь актера Жан-Клода Ван Дамма и экс-культуристки Глэдис Португез. В кино девушка дебютировала в 2008 году: она снялась вместе с отцом в фильме «Специальное задание». Также Бьянка появлялась в картинах «Добро пожаловать в джунгли», «Игры киллеров», «Шесть пуль», «Вторжение извне».