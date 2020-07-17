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17 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Невский рассказал о работе с дочерью Ван Дамма

29-летняя Бьянка снялась в спродюсированной российским культуристом ленте «Темные мечты»
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8
фотографий
8
фотографий

Александр Невский спродюсировал боевик «Темные мечты», главную роль в котором исполнила дочка Жан-Клода Ван Дамма — 29-летняя актриса Бьянка Ван Дамм. В интервью порталу «Вокруг ТВ» продюсер отметил, что и сам собирался появиться в кадре, но в итоге отказался от этой возможности из-за занятости. Невский отметил, что Бьянке его представил в Лос-Анджелесе продюсер Эрик Бреннер («Призраки Шэрон Тейт»):

Она не только красива и харизматична, но и хорошо владеет актерским мастерством. <...> Бьянка отлично справилась со своей первой главной ролью, и фанаты классических боевиков ее отца останутся довольны!
Александр Невский
Александр Невский | Источник: Legion-Media.ru

Невский подчеркнул, что в сценах рукопашных боев Бьянка играла сама — без дублера. Девушка отлично владеет боевыми искусствами. «Когда-то давно Жан-Клод помогал мне осваиваться в Голливуде, и я был рад принять участие в дебютном фильме его дочери и поддержать проект „Темные мечты“», — добавил продюсер.

Темные мечты
2020/Россия, СШАтриллер

По сюжету нового фильма, молодая наследница огромного состояния отправляется вместе с супругом в романтическую поездку. Путешествие грозит обернуться смертельной опасностью. Режиссерское кресло занял Матиас Молтрасио. Ожидается, что зрители увидят картину уже в 2020 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бьянка Ван Дамм — дочь актера Жан-Клода Ван Дамма и экс-культуристки Глэдис Португез. В кино девушка дебютировала в 2008 году: она снялась вместе с отцом в фильме «Специальное задание». Также Бьянка появлялась в картинах «Добро пожаловать в джунгли», «Игры киллеров», «Шесть пуль», «Вторжение извне».

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