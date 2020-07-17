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17 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Киркоров хотел бы сыграть у Серебренникова

Певец признался, что хотел бы исполнить роль короля Лира
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с журналистами в Витебске, где проходит фестиваль «Славянский базар», что мечтает сыграть короля Лира. Исполнителя цитирует «Комсомольская правда»:

У меня есть мечта: сыграть в театре короля Лира. Может быть, кто-то рискнет из великих, например, [Кирилл] Серебренников, возьмет да и предложит мне.
Филипп Киркоров

Киркоров, отвечая на вопросы прессы, также признался, что не будет против, если его дети — Алла-Виктория и Мартин — решат работать в шоу-бизнесе. Правда, по словам артиста, он не собирается помогать им в продвижении. Киркоров подчеркнул:

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У меня есть перед глазами прекрасный пример: Алла Пугачева никогда не пользовалась своим блатом, чтобы как-то устроить Кристину [Орбакайте].

По словам певца, Орбакайте получила роль в фильме «Чучело» «не потому, что она дочь Примадонны, а потому, что она гениальная артистка». «К счастью, пока мой Мартин увлечен футболом, а Алла-Виктория хочет быть декоратором, художником. До этого ей нравилось фигурное катание», — добавил Киркоров.

Отметим, что певец Филипп Киркоров неоднократно пробовал себя в качестве актера. Так, он снимался в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки», фильмах «Жара», «Бабушка легкого поведения» и других. Ранее также стало известно, что исполнитель снялся в новом эпизоде «Ералаша».

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