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17 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит телевизор

Ведущая ответила на вопросы поклонников в сети
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева, отвечая в инстаграм-сториз на вопрос подписчика о том, какой телепроект ей интересен как зрителю, отметила:

Новость
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Я не смотрю ТВ.
Валерия Кудрявцева

Звезда также подчеркнула, что тепло общается не со всеми коллегами по шоу-бизнесу. По ее словам, известность может негативно сказываться на характере. «Узнаваемость, деньги и слава плохо влияют на неокрепшую психику. Уходит слава — уходит надменность», — ответила Кудрявцева на вопрос о том, почему некоторые артисты, становясь успешными в шоу-бизнесе, становятся надменными. Кудрявцева добавила, что ее сын Жан Ленюк работает на НТВ, как и она.

Лера Кудрявцева — российская телеведущая, актриса и танцовщица. Вела программы «Партийная зона», «МузОбоз» вместе с Отаром Кушанашвили, «Клуб бывших жен», фестивали «Новая волна» и «Песня года» в паре с Сергеем Лазаревым. Участвовала в телешоу «Звездный лед» и «Танцы со звездами».

4.2
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

В настоящее время Кудрявцева ведет передачи «Звезды сошлись» в паре с Оскаром Кучерой и «Секрет на миллион» на НТВ.

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