Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит телевизор

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева , отвечая в инстаграм-сториз на вопрос подписчика о том, какой телепроект ей интересен как зрителю, отметила:

Звезда также подчеркнула, что тепло общается не со всеми коллегами по шоу-бизнесу. По ее словам, известность может негативно сказываться на характере. «Узнаваемость, деньги и слава плохо влияют на неокрепшую психику. Уходит слава — уходит надменность», — ответила Кудрявцева на вопрос о том, почему некоторые артисты, становясь успешными в шоу-бизнесе, становятся надменными. Кудрявцева добавила, что ее сын Жан Ленюк работает на НТВ, как и она.