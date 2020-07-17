Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит телевизор

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева, отвечая в инстаграм-сториз на вопрос подписчика о том, какой телепроект ей интересен как зрителю, отметила:
Я не смотрю ТВ.
Звезда также подчеркнула, что тепло общается не со всеми коллегами по шоу-бизнесу. По ее словам, известность может негативно сказываться на характере. «Узнаваемость, деньги и слава плохо влияют на неокрепшую психику. Уходит слава — уходит надменность», — ответила Кудрявцева на вопрос о том, почему некоторые артисты, становясь успешными в шоу-бизнесе, становятся надменными. Кудрявцева добавила, что ее сын Жан Ленюк работает на НТВ, как и она.
Лера Кудрявцева — российская телеведущая, актриса и танцовщица. Вела программы «Партийная зона», «МузОбоз» вместе с Отаром Кушанашвили, «Клуб бывших жен», фестивали «Новая волна» и «Песня года» в паре с Сергеем Лазаревым. Участвовала в телешоу «Звездный лед» и «Танцы со звездами».
В настоящее время Кудрявцева ведет передачи «Звезды сошлись» в паре с Оскаром Кучерой и «Секрет на миллион» на НТВ.